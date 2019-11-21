Son Dakika Haberleri: Polis 14 yıldır firarî olan suç makinesini yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Polis 14 yıldır firarî olan suç makinesini yakaladı - Son Dakika

Polis 14 yıldır firarî olan suç makinesini yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, hakkında 41 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı bulunan ve 14 yıldır aranan zanlı yakalandı.

Polis 14 yıldır firarî olan suç makinesini yakaladı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, hakkında 41 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı bulunan ve 14 yıldır aranan zanlı yakalandı.


Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik ortaklaşa çalışma yaptı. Polis ekipleri, 1996 yılında Gönen'de meydana gelen kasten adam öldürme olayının, 2005 yılında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olayının, 2007 yılında 2 kez 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 2 kez silahla tehdit olayının, kasten yaralama, hakaret olaylarının, 2008 yılında tehdit, kasten yaralama olaylarının, 2009 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinde faaliyet gösteren otel sahibi D. Ş. isimli şahsın kasten öldürülmesi olayının da aralarında olduğu toplam 15 farklı suçtan aranan E.B.K'yi yakaladı. 14 yıldır firari olan 41 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan E.B.K. adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
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