Polis ekipleri Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden aileleri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Polis ekipleri Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden aileleri yalnız bırakmadı

İSTANBUL - Polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarete gelen aileleri yalnız bırakmadı. Ailelerin bayramını kutlayan ekipler, çikolata ve gül suyu ikram etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, dün Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden aileleri yalnız bırakmadı. Şehitlerin kabri başında Kuran-i Kerim Tilaveti ve Yasin-i Şerif okundu. Ardından polis ekipleri, izin ile şehitliğe gelen ailelerin bayramını kutlayarak, çikolata ve gül suyu ikram etti. Şehitlerin kabirleri de gül suyu ile yıkandı.