Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Aydın'ın Söke ilçesinde eski eşiyle evli polise araçla çarpıp yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.
A.A. idaresindeki otomobil, Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde evinin önündeki otomobilinin arka tarafında bulunan polis memuru A.K'ye çarptı. Yaralanan A.K. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A. kazadan sonra yaralının aracın kaputun üzerinde gözüktüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından "Trafik kazası, maalesef polis A.K. yaralandı" notuyla paylaştı.
Olayında ardından A.A. gözaltına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı polis memuru A.K'nin, A.A'nın eski eşiyle evli olduğu öğrenildi.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin A.K. ve park halindeki aracına çarpması, yaralı kaputun üzerine düştükten sonra sürücünün aracıyla kısa bir süre ileri ve geri gitmesi, daha sonra aracından inerek cep telefonuyla kaputun üzerindeki yaralı A.K'nin fotoğrafını çekmesi yer aldı.
Kaynak: AA/ İHA
