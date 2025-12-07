Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Haberin Videosunu İzleyin
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı
07.12.2025 17:06  Güncelleme: 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı
Haber Videosu

Aydın'da korkunç bir saldırı meydana geldi. Eski eşiyle evli olan polis memuruna aracıyla çarpan saldırgan, daha sonra yaralı polisin otomobilin kaputunun üzerinde olduğu anı fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaştı. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde eski eşiyle evli polise araçla çarpıp yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.

ÖNCE ÇARPTI, SONRA FOTOĞRAFINI ÇEKİP PAYLAŞTI

A.A. idaresindeki otomobil, Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde evinin önündeki otomobilinin arka tarafında bulunan polis memuru A.K'ye çarptı. Yaralanan A.K. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A. kazadan sonra yaralının aracın kaputun üzerinde gözüktüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından "Trafik kazası, maalesef polis A.K. yaralandı" notuyla paylaştı.

Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

ESKİ EŞİYLE EVLİ ÇIKTI

Olayında ardından A.A. gözaltına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı polis memuru A.K'nin, A.A'nın eski eşiyle evli olduğu öğrenildi.

Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

KAZA VE FOTOĞRAF ÇEKTİĞİ ANLAR KAMERADA

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin A.K. ve park halindeki aracına çarpması, yaralı kaputun üzerine düştükten sonra sürücünün aracıyla kısa bir süre ileri ve geri gitmesi, daha sonra aracından inerek cep telefonuyla kaputun üzerindeki yaralı A.K'nin fotoğrafını çekmesi yer aldı.

Kaynak: AA/ İHA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Aydın, Medya, Söke, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Topuz Mehmet Topuz:
    devlet sana o belindeki silahı niye vermiş ?Bari kendi canını savunmak için kullansaydin!! 26 26 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Ruh hastası ş......z... 18 6 Yanıtla
  • 123612e6 123612e6:
    Erkekler yeni hatun bulamadığı için eskisinden kopamiyor. piskopata bağlıyor. Bence Kadınlarda koca bulamiyor.. birbirlerinden haberleri yok. Çözüm Süreli Evlilik ehliyeti verilmesi çünkü herkesle evlenilmez 13 3 Yanıtla
  • 061400Ho 061400Ho:
    adam öldürmeye tam teşebbüs ve vahşice duygular içinde ayrımtısı da not düşülsün 12 3 Yanıtla
  • Aligel101 Aligel101:
    Adletiniz batsın yaw ne olur dönün Bi bakın ülke ne alemde 2. sınıf ülke haline geldi güzelim ülkem yazıklar olsun yazıklar olsun 5 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Meclis’e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var
Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu Cinsel organını kesip... Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...
Osmaniye’de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar
Kazadan yara almadan kurtuldu Bu pozu verdi Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Büyükçekmece’de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu Büyükçekmece'de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

19:02
Trabzonspor’a Rayyan Baniya’dan kötü haber
Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber
18:27
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
17:58
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Lincoln Henrique’nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi
17:57
2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti
2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti
17:56
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
15:54
Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti
Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti
15:43
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı!
15:29
Gizli zarf ortalığa döküldü Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2025 19:21:59. #7.11#
SON DAKİKA: Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.