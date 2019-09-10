Polis okul çevrelerini denetledi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerindeki işyerlerini denetledi, şüpheli kişilerin kimlik sorgusunu yaptı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Kepez ilçesindeki Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu çevresindeki işletmeler denetlendi. İşletmelerin çalışma ruhsatlarını ve çalışanların kimlik belgelerini kontrol eden polis, okul çevrelerinde şüpheli gördükleri kişilerin de GBT sorgusunu yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okullarda güvenliğin sağlanması için bir dizi önlem aldıklarını söyledi. Bu kapsamda il merkezindeki 48 okulda 'okul kolluk görevlisi' adı altında sabit personel görevlendirdiklerini belirten Tatar, Okullar açılmadan yarım saat önce görevli personelimiz görevli olduğu okula geliyor. Ders bitimine kadar da okullarda kalıyor. Bunun haricinde denetim yapılan okullarımız var. Bunlar için de 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi' adıyla personel görevlendirdik. Bunlar okulları ziyaret edip idareciler ve rehber öğretmenlerle görüşüyor. Temel görevleri çocuklarımızın güvenli eğitim almalarını sağlamak dedi.

420 POLİS OKULLARDA GÖREVLENDİRİLDİ

Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar, il merkezindeki birinci ve ikinci öncelikli 48 okulda 46 polis, (okul kolluk görevlisi), 267 okulda ise 374 polis (güvenli eğitim koordinasyon görevlisi) olmak üzere toplam 315 okulda 420 personelin görev yapacağını söyledi. Okul kolluk görevlilerinin okullarında sabit kalacağını, güvenli eğitim koordinasyon görevlilerinin ise üçüncü öncelik dereceli okulları en az haftada bir, dördüncü öncelik dereceli okulları en az on beş günde bir, diğer okulları ise en az ayda bir ziyaret ederek görüşme yapacağını vurgulayan Tatar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından da tüm servis sürücülerine güvenli taşıma için eğitim verildi. Servisler sürekli denetime tabi tutulacak dedi.

Mehmet Tatar, okulda olması gerekirken okul dışında zaman geçiren çocuklarla ilgili ise aileleriyle irtibata geçilerek okula devamının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüleceğini söyledi.