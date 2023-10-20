 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yer: İstanbul! Alkollü sürücü kamyonuyla 14 aracı ezdi - Son Dakika

Yer: İstanbul! Alkollü sürücü kamyonuyla 14 aracı ezdi

Son Güncelleme: 20.10.2023 03:59

İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayan hafriyat kamyonu kaçarken 14 aracı ezdi. Polis araçlarına da çarpan alkollü sürücü, 2 memuru yaraladıktan sonra yakalandı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda polisin "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonu, Kurtköy'den Ataşehir'e kadar birçok araca çarparak ilerledi. Kamyon, ekiplerce yakalanırken birçok araç hasar gördü, kamyon şoförünün yaşattığı faciada 2 polis ağır yaralanırken, birçok vatandaş da hafif şekilde yaralandı.

ARAÇLARI EZE EZE GİTTİ

Saat 02.30 sıralarında İstanbul Anadolu Yakası'nda iddiaya göre Sancaktepe'de alkollü bir şahıs hafriyat kamyonunu çalarak saatte 150 km hızla ilerledi. Kamyonla tehlikeli bir şekilde ilerlendiğini fark eden polis ekipleri hafriyat kamyonunun şoförünü yakalamak için takip etmeye başladı. Sürücü, takip edildiğini fark edince önce Pendik sahile girdi. Hızını daha da arttıran kamyon şoförü önüne gelen birçok aracı ezerek kaçmaya devam etti.

İstanbul'da hareketli gece! Alkollü sürücü kamyonuyla 14 aracı ezip dehşet saçtı

2 MEMUR YARALANDI

Kamyon sivil araçlara, ticari taksilere ve 2 farklı ilçede bulunan polis ekiplerinin araçlarına çarptı. Kazada polis ekiplerinden 2 memur ağır yaralanarak ambulansla hastaneye götürüldü. Sivil araçlara ve birden fazla ticari taksiye de çarpan alkollü şoför birçok kişinin yaralanmasına neden oldu. Çaldığı kamyon ile kaçmaya devam eden alkollü kamyon şoförü Ataşehir ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı.

İstanbul'da hareketli gece! Alkollü sürücü kamyonuyla 14 aracı ezip dehşet saçtı

"ÇOK HIZLIYDI GÖREMEDİK"

Kamyonun çarptığı ticari taksinin şoförü Serkan A, "Aracımız seyir halindeyken yolcu da vardı. Hafriyat kamyonu aracımıza çarptı. Yaralımız var. Araç çok hızlıydı göremedik" dedi. Yol çalışması yapan belediye işçisi, "Biz çalışma esnasında iki aracın arasından geçti. İki araca da vurdu gitti. Çok hızlıydı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da hareketli gece! Alkollü sürücü kamyonuyla 14 aracı ezip dehşet saçtı
Kaynak: İHA

Anadolu Yakası, Ataşehir, İstanbul, Tragger, Kurtköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yer: İstanbul! Alkollü sürücü kamyonuyla 14 aracı ezdi - Son Dakika


Son Dakika
09:46 Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisindeki yatak sahnesi tepki çekti
09:37 İsrail askerleri, rehin alarak ellerini ve gözlerini bağladıkları Filistinlilere işkence yapıyor
09:16 Gitmek isteyen Batshuayi'ye İsmail Kartal yol verdi! Sadece tek bir şartı var
08:35 Djiku, ''Takımda kime karşı oynamak istemezsin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
08:38 4 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı
08:32 Fenomen Kıvanç Talu ve eşi hakkında bomba iddia: Yakın çevresini dolandırıp Portekiz'e kaçtı
07:50 Erol Bulut, Salih Uçan'ı Cardiff City'e istiyor
07:21 Yalı Çapkını, Cannes Mipcom Fuarı'nda satış rekoru kırdı
06:57 Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'un ev hapsindeki kaçma girişimi başarısız oldu
06:13 Tartıştığı 6 yıllık sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2023 10:05:43. #1.11#
SON DAKİKA: Yer: İstanbul! Alkollü sürücü kamyonuyla 14 aracı ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement