Yer: İstanbul! Alkollü sürücü kamyonuyla 14 aracı ezdi

İstanbul Anadolu Yakası'nda polisin "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonu, Kurtköy'den Ataşehir'e kadar birçok araca çarparak ilerledi. Kamyon, ekiplerce yakalanırken birçok araç hasar gördü, kamyon şoförünün yaşattığı faciada 2 polis ağır yaralanırken, birçok vatandaş da hafif şekilde yaralandı.

ARAÇLARI EZE EZE GİTTİ

Saat 02.30 sıralarında İstanbul Anadolu Yakası'nda iddiaya göre Sancaktepe'de alkollü bir şahıs hafriyat kamyonunu çalarak saatte 150 km hızla ilerledi. Kamyonla tehlikeli bir şekilde ilerlendiğini fark eden polis ekipleri hafriyat kamyonunun şoförünü yakalamak için takip etmeye başladı. Sürücü, takip edildiğini fark edince önce Pendik sahile girdi. Hızını daha da arttıran kamyon şoförü önüne gelen birçok aracı ezerek kaçmaya devam etti.

2 MEMUR YARALANDI

Kamyon sivil araçlara, ticari taksilere ve 2 farklı ilçede bulunan polis ekiplerinin araçlarına çarptı. Kazada polis ekiplerinden 2 memur ağır yaralanarak ambulansla hastaneye götürüldü. Sivil araçlara ve birden fazla ticari taksiye de çarpan alkollü şoför birçok kişinin yaralanmasına neden oldu. Çaldığı kamyon ile kaçmaya devam eden alkollü kamyon şoförü Ataşehir ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı.

"ÇOK HIZLIYDI GÖREMEDİK"

Kamyonun çarptığı ticari taksinin şoförü Serkan A, "Aracımız seyir halindeyken yolcu da vardı. Hafriyat kamyonu aracımıza çarptı. Yaralımız var. Araç çok hızlıydı göremedik" dedi. Yol çalışması yapan belediye işçisi, "Biz çalışma esnasında iki aracın arasından geçti. İki araca da vurdu gitti. Çok hızlıydı" ifadelerini kullandı.