Polisten Hayat Kurtaran Hareket
27.01.2026 18:10
Malatya'da polis memuru Yiğit, üşüyen çocuğa çorabını giydirerek takdir topladı.

MALATYA'da stadyumda soğuktan ayakları üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydiren polis memuru Cengiz Yiğit'e, Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından teşekkür plaketi verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu 3'üncü Lig 2'nici grupta mücadele eden Yeşilyurtspor'un önceki gün Yeni Malatya Stadyumu'nda konuk ettiği 12 Bingölspor karşılaşmasında görevli polis memuru Cengiz Yiğit, çorapları ıslanan minik taraftara kendi çorabını çıkarıp giydirdi. O anlar müsabakayı takip eden başka bir taraftar tarafından kayda alındı. Ayaklarının üşüdüğünü fark ederek kendi çorabını çıkarıp çocuğa giydiren polis memuru Cengiz Yiğit'e Malatya Valisi Seddar Yavuz teşekkür plaketi verdi.

'İÇİMDEN GELDİĞİ İÇİN YAPTIM'

Valilik makamına İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile birlikte konuk olan polis memuru Yiğit, o anları şu sözlerle aktardı:

"Çocuğun üşüdüğünü fark ettim. Vicdanen rahatsız oldum ve üzüldüm. Ben o gün iki çift çorap giyinmiştim. Biz iki çift çorap ile üşüyorsak bu çocuk ayağındaki ıslak çorapla daha çok üşüyordur dedim. Yanına gidip 'Üşümüyor musun?' diye sordum. Spor ayakkabısı giyinmiş ve karlı bir hava olduğundan çorabı ıslanmıştı. Giydireceğim çorabın da ıslanacağını düşünerek ayakkabısının içine parça karton koyup daha sonra çorabı giydirdim. Türk polisi olarak içimden geçeni yaptım. Keşke görüntü çekilmezse daha iyi olurdu. Çünkü içimden geldiği için yaptım."

'TEŞKİLATIMIZIN SEVGİ VE ŞEFKAT ANLAYIŞINI ORTAYA KOYMUŞTUR'

Türk polisinin hem terörle mücadelede hem de asayiş faaliyetlerinde öteden bu yana kahramanlıkları ile destanlar yazdığını vurgulayan Malatya Valisi Seddar Yavuz da "Polis teşkilatı şefkati ile merhameti ile öne çıkan teşkilattır. Değerli kardeşimizi polis teşkilatımızın sevgi ve şefkat anlayışını en güzel şekilde ortaya koymuştur. Bu davranış polis teşkilatımızın her bir bireyinin her zaman yapmış olduğu bir davranış olmakla birlikte görünürlüğünü daha da arttırmıştır. Bu vesile ile kendisine teşekkür ediyorum. İyilikleri arttırma, erdemli davranışları çoğaltma fikrinden hareketle de kendisini ödüllendirmek istedik. Huzurlarınızda güzel kardeşimi bu güzel davranışından ötürü tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, polis memuru Cengiz Yiğit'e teşekkür plaketi vererek İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı da tebrik etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Malatya, Güncel, Polis, Son Dakika

