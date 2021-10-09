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Bahçeli: Bunlar, Türkiye düşmanlarının nöbetçi taşeronlarıdır - Son Dakika

Bahçeli: Bunlar, Türkiye düşmanlarının nöbetçi taşeronlarıdır

09.10.2021 14:49
Bahçeli: Bunlar, Türkiye düşmanlarının nöbetçi taşeronlarıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Üniversite kapılarında polise, öğretim üyelerine, üniversite yönetimine meydan okuyan, taş atan, ellerinde sopayla dolaşan, önüne gelene hakaretleri saydıran, kimi gördüyse sövüp sayan bir güruhun Türk gençliğini değil, hain planları temsil ettiği çok açıktır. Bunlar ne öğrenci ne de gençtir. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık taşeronlarıdır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapılan 'Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Bahçeli, Türk gençliğinin istikbalin mesajı, istiklalin meşalesi olduğunu vurgulayarak, "Bu mesaj silinmeyecek, bu meşale sönmeyecektir. Sizler Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün kutup başlarısınız. Henüz yazılmamış destanların parlak müelliflerisiniz. Hayalleri gerçeğe dönüştürecek potansiyel güçsünüz. Ülkülerimizin şafağında doğacak aydınlık vicdanı maşeri vicdanla buluşturacak, zalim hesapları buruşturup atacak, hain emelleri budaya budaya kökünü kazıyacak ümitsiniz, özlemsiniz, beklenen serdengeçtilersiniz. Bu davanın burcu olan Milliyetçi-Ülkücü gençlik düşmeyecek kaledir, teslim olmayacak ahlak cephesidir. Dikkat ediniz, tüm gözler üzerinizdedir. Tüm dikkatler size çevrilmiştir. Temkinli olmalısınız, tedbirli olmalısınız, sağduyulu ve soğukkanlı harekete mecbursunuz. Pusuya yatmışlar, sizleri kolluyorlar. Pencere aralığından size bakıyorlar. Uyuyor musunuz, uyanık mısınız? Bunu analiz ediyorlar. Milliyetçi-Ülkücü Hareket her zaman hedefe konulmuştur. Biliyorlar ki, bu cepheyi çiğnemeden vatanı teslim alamazlar. Biliyorlar ki, bu davayı geçmeden Türkiye'yi geçemezler" dedi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLARBahçeli, gençliği sokakta bulmadıklarını ve sokaklara teslim edemeyeceklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Onların akıllarını çelmek için geceli gündüzlü kara propaganda yapan terör örgütlerine, marjinal sol gruplara, merdiven altı yapılara, zilletin çukuruna düşmüş Türkiye muhalifi siyasilerin köhne ve kötürüm hesaplarına peşkeş çektirmeyiz. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Üniversite kapılarında polise, öğretim üyelerine, üniversite yönetimine meydan okuyan, taş atan, ellerinde sopayla dolaşan, önüne gelene hakaretleri saydıran, kimi gördüyse sövüp sayan bir güruhun Türk gençliğini değil, hain planları temsil ettiği çok açıktır. Bunlar ne öğrenci ne de gençtir. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık taşeronlarıdır. Bize hiç kimse haktan, hukuktan, adaletten, eğitim özgürlüğünden, ondan bundan bahsetmesin. Biz kimin neye hizmet ettiğini, ederini, alçak emellerini gayet iyi biliyoruz. Öğrencilerimizin haklı talepleri, meşru beklentileri, yurt, barınma ve günlük maişet kaygıları makul ve mantıklı ihtiyaçların seslendirilmesidir."'FETÖ'CÜLERE, PKK'LILARA DA MİKROFON VERİN'Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel insani istekleri karşılamakla mükellef olduğunu ve şu an yapılanın bu olduğunu vurgulayarak, "Ancak 'yurt' diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir? Üstelik bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. Gezi parkı olaylarında iç isyana kalkışan bunlardır. 6-8 Ekim olaylarında Türkiye'yi karıştırmak isteyen bunlardır. Terör örgütlerinin hücre evlerinde kanlı eylem planları yapan bunlardır. 'Duvarlara zulüm 1453'te başladı' yazan soysuzlar bunlardır. PKK'nın, DHKP-C'nin, MLKP'nin tasması boğazlarına geçen bunlardır. Kopuklar, kaçaklar, çapulcular öğrenci falan değil, düpedüz şehir eşkıyasıdır. Grup kürsüsüne CHP ve HDP iltisaklı kebapçıyı çıkarıp sözüm ona bize nazire yapan, HDP'li bölücü kebapçıların gönlünü almak, gözüne girmek için bir zamanlar methiyeler düzdüğü partisini taşlayan ekmeksizler, erdemsizler, haydi çıkın da bir eşkıyayı kürsülerde konuşturun. 'Yetmez, ama evet' diyorsanız, haydi irtibat halinde olduğunuz FETÖ'cülere, PKK'lılara da mikrofon verin. Nasıl olsa öğrenci kisveli ajanlara göğsünüzü gere gere arka çıkıyorsunuz. Hatta bir ara Ülkü Ocaklarına 'haydut' diyecek kadar alçalabiliyor, acınacak hallere düşüyordunuz. Gavurun kılıcını sallayıp haçlı beşiğinde sallanmak, terör örgütlerinin arka bahçesi, Türk düşmanlarının figüranı olmak hiç kimseyi iyi, hiç kimseyi demokrat, hiç kimseyi de yerli ve milli yapmaz. Yapsa yapsa iş birlikçi yapar, kötü yapar, melanetin seyisi yapar" dedi.'ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ YENİ DOSTLARINA BAKMALIDIR'

Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ülkü Ocakları ile ilgili kararına ilişkin de, "'Ülkü Ocaklarına 'haydut' diyenler hayasızdır, yüz karasıdır, dönektir, devşirmedir, faşizmin ipte oynattıkları kuklalardır. Bir de Ülkü Ocaklarına terör örgütü yaftası vurmaya, böylesi bir çamuru sıvamaya çalışanlar vardır ve sizler bunları yakından biliyorsunuz. Ben de diyorum ki, 'kahrolsun şer odakları, çok yaşasın Ülkü Ocakları.' Yaramız yok, gocunacak halimiz de yok. ABD Temsilciler Meclisi, terörist görmek istiyorsa, teröristi tanımak ve bilmek merakındaysa Ülkü Ocakları'na değil, yeni dost ve müttefiki yanaşmalarına bakmalıdır. Ülkü Ocakları'ndan terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar. Ülkü Ocakları'nda haydut değil, haydutlara dünyayı dar edecek inanmışlar yetişir. Almanya'dan ABD'ye kadar Ülkü Ocakları'yla kıyasıya uğraşanlar, küresel bir mesele haline getiren insanlık fukaraları duyun bu sesi, işitin bu salondan yükselen mesajı, açık açık söylüyorum, sizden korkan sizin gibi namert olsun. Sizden kaçınan, sizden çekinen sizin gibi çürüyüp gitsin. Davamızdan, hak bildiğimiz yoldan dönersek de gök girsin kızıl çıksın. Ülkü Ocakları aslen ve esasen kahramandır, bunu tescil etmeye mezun yegane merci Türk milletidir, Türklüğün vicdanıdır, Türk-İslam ülküsünün ruh köküdür" ifadelerini kullandı.

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Bahçeli: Bunlar, Türkiye düşmanlarının nöbetçi taşeronlarıdır
Bahçeli: Bunlar, Türkiye düşmanlarının nöbetçi taşeronlarıdır
Bahçeli: Bunlar, Türkiye düşmanlarının nöbetçi taşeronlarıdır
Bahçeli: Bunlar, Türkiye düşmanlarının nöbetçi taşeronlarıdır

Boğaziçi Üniversitesi, MHP Genel Başkanı, Türkiye, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçeli: Bunlar, Türkiye düşmanlarının nöbetçi taşeronlarıdır - Son Dakika


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