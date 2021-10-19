Bakanlar Düzce'de bir araya geldi - Son Dakika

65. Hükümet Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, birlikte görev aldığı 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret ederek projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 65. Hükümetinde birlikte görev yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü, ziyaret etti. Düzce Belediyesinde gerçekleştirilen ziyarette Özlü, kentte yapılan çalışmalarla bilgiler verdi. Sohbet havasında geçen ziyaretle ilgili Başkan Özlü "65.Hükümette birlikte görev yaptığım Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nu Düzce'mizde ağırlamaktan ve Bakanımızın çevre, altyapı ve kentleşme konularındaki engin deneyimlerinden istifade etmekten büyük memnuniyet duyduk" dedi

(Enes Bektaş/İHA)