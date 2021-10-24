Türkiye, Özbekistan'daki seçimin barış ortamında geçmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin barış ve huzur ortamında gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Özbekistan'da 24 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin yüksek bir katılım oranıyla barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin köklü bağlara sahip olduğu Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem verdiği belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlarının dost ve kardeş Özbekistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Stratejik ortağımız Özbekistan'la ilişkilerimizin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

Özbekistan'da bu sabah başlayan ve 5 adayın yarıştığı seçimde oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Seçimin geçerli kabul edilmesi için gereken yüzde 33 katılımın sağlandığı yerel saatle 11.00'da açıklanmıştı.