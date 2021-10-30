GAZİANTEP - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Yetim Konutları Kura Çekim Töreni'nde konuştu - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile yaptıkları konutlardan 100'ünün eşi vefat etmiş, öksüz ve yetim yardımı alan haneler için ayrıldığını belirterek, "Konut projesiyle de öksüz ve yetim kardeşlerimize aile ortamından kopmadan, sosyal çevrelerinden uzaklaşmadan esasında tam tabiriyle hayatlarının doğal akışını bozmadan bir imkan sunmuş olacağız." dedi.

Yanık, Akkent Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Şahinbey Belediyesi ile ortak yapılan Yetim Konutları'nın kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, özgün ve kıymetli bir proje vesilesiyle kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahinbey Belediyesi ile ortak yürüttükleri proje kapsamında konutların bir kısmını ailelere teslim edecekleri için heyecanlı olduğunu ifade eden Yanık, temel politikalarının aile odaklı hizmet modelleri geliştirmek olduğunu, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için her daim sahada olduklarını, ülke genelindeki 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından 10'unun Gaziantep'te olduğunu aktardı.

Yanık, Gaziantep'te 2021'de 262 bin 225 haneye ulaşarak 1 milyar 270 bin liranın üzerinde yardım yaptıklarını, 2003-2021 yılları arasında da kentte 7 milyar liranın üzerinde sosyal yardım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Gaziantep'in kendileri için her zaman gözbebeği şehirlerden biri olduğuna dikkati çeken Yanık, şunları söyledi:

"Sanayi, insan kaynağı, demografik yapısıyla, bölgedeki stratejik yapı itibarıyla ülkenin tamamını etkileyen konuma sahip. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelerin uygun barınma koşullarında yaşamasına yönelik ev yapımı veya ev onarım çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Barınma yardımları kapsamında bakanlığımız ve TOKİ 2009 yılında imzalanan protokolle sosyal konut projelerini de uyguluyoruz. Bugün onlardan birisi sebebiyle buradayız. Şahinbey Belediyesi ile yaptığımız konutlardan 100'ünü eşi vefat etmiş, öksüz ve yetim yardımı alan haneler için ayırdık. İnşallah dağıtacağımız konutların bütün ailelere, çocuklara hayırlı, huzurlu yuva olmasını temenni ediyorum. Valiliğimiz, belediyemiz projenin her aşamasında olan birçok kurumun özverili çalışmasıyla bu projemiz tamamlanmıştır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim, şükranlarımı sunarım. Bizler 'birlikten kuvvet doğar', dayanışmanın gücüne inanan bir kültürün bağlılarıyız. Birlik, beraberlik olduğunda ortaya tek tek yapamayacağınız kadar büyük sonuçlar çıkıyor, büyük katma değer çıkıyor. 'Bir elin nesi var iki elin sesi var' sözünün kurumsal örneğini gerçekleştirmiş olduk."

Ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için aynı hassasiyeti gözettiklerinin altını çizen Yanık, "Mümkün olduğunca aile çevresinden koparmadan, akrabalarının yanında, yakınında hayata devam edebilmelerini sağlayacak imkanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm bu modellere rağmen ihtiyaç sahibi çocuklar için kurum bakımı gerekiyorsa elbette o çözümü de hayata geçiriyoruz. Konut projesiyle de öksüz ve yetim kardeşlerimize aile ortamından kopmadan, sosyal çevrelerinden uzaklaşmadan esasında tam tabiriyle hayatlarının doğal akışını bozmadan bir imkan sunmuş olacağız. Evlerinin anahtarını alacak ailelere huzur içinde bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, tarihi bir ana şahitlik ettiklerini, yetimlerle ilgili özel projenin içinde olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Gaziantep'te birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğuna dikkati çeken Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun fikriyle devam eden projelerinden 100'ünü yetim ailelere ayırdıklarını bildirdi.

Pandemi döneminde de dayanışma sonucu yardımlara devam ettiklerini anlatan Gül, "Gönül seferberliği başlattık. İlk yıl yaklaşık 45 milyon, ikinci yıl 50 milyon lira yardım yapıldı. Şahinbey ilçesinde 330 konut ihtiyacı olan aile var. 100'ünü çıkarttık. Şehitkamil ilçesinde de 220 ailemiz var. STK'ların uygun görürseniz bakanlığın destekleriyle de 220 ailenin tamamını ev sahibi yapmak istiyoruz. İnşallah Şahinbey'de de kalan aileleri ev sahibi yapacağız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yapılan çalışmanın Gaziantep modelinin en güzel örneklerinden biri olduğunu, bu kapsamda 100 hayırseverle okul yaptıklarını da aktardı.

"Yetim gülerse dünya güler" diyen bir medeniyetin parçası olduklarını ifade eden Şahin, yetim hakkının önemine dikkati çekerek, göreve geldikleri günden itibaren yetimlerle ilgili güzel çalışmalar yaptıklarını, daha da iyilerini yapacaklarını belirtti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise yetimlerin yüzünü güldürmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, yapılan yatırımlarla ilgili sunum yaptı.

Kura çekimine, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da katıldı.