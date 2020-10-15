Polonya'da Covid-19 karşı yeni önlemler - Son Dakika

Polonya'da Covid-19 karşı yeni önlemler

15.10.2020 22:00
Polonya'da Covid-19 karşı yeni önlemler, System.String[]

Polonya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni önlemler alındı.

Polonya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni önlemler alındı. Başkent Varşova dahil 152 il ve ilçe kırmızı bölge ilan edildi.

Korona virüs salgınının etkisini arttırmaya devam etmesi ile birçok ülkede kısıtlamalar tekrardan uygulanmaya başladı. Son bir haftadır vaka sayılarında rekor artış yaşanan Polonya'da pandemiyle mücadelede yeni önlemler alındı. Karantina da bulunan Başbakan Mateusz Morawiecki 17 Ekim tarihinden itibaren ülke genelinde uygulanacak olan önlemleri açıkladı. Morawiecki, Hükümet Kriz Yönetim Ekibi toplantısı sonrası telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında korona virüsün yayılmasından kendilerini koruyacak önlemleri hayata geçirmek istedikleri fakat ekonominin de büyük ölçüde işlemesini istediklerini aktardı. Başbakan Morawiecki, "Hiçbir kısıtlamaya gitmeme ya da ekonomi dahil hayatı tamamıyla durdurmak arasında bir seçime mahkum değiliz. Bir dizi önlemi, kısıtlamayı içeren orta yol, sağduyulu bir yol var. Hepimizin bu söz konusu önlemlere uyacağımızı varsayan bir yol" ifadelerini kullandı.

Morawiecki, birkaç hafta boyunca pandemi karşısında toplum olarak büyük dayanışma göstereceklerine inancının tam olduğunu vurguladı.

Toplu taşımaya, restoranlara sınırlama

Alınan yeni önlemler kapsamında, restoranlar yerel saatle 06.00-21.00 arası hizmet verecek ve kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul edecek. Toplu taşıma araçları yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar yolcu alacak. Düğün, kutlama gibi etkinliklere en fazla 20 kişi katılabilecek. Yüksek öğretim kurumları uzaktan eğitim verecek. Tüm sportif etkinlikler seyircisiz oynanacak. Kültürel etkinliklere katılımcı sayısı yüzde 25 ile sınırlandırılırken, aquaparklar, havuzlar ve fitness salonlarının faaliyetleri ise askıya alındı.

Başkent Varşova dahil 152 il ve ilçenin kırmızı bölgeye alınırken, bu kentlerde düğün dahil her türlü kutlama ve kültürel etkinlikler yasaklandı. Disko ve gece kulüpleri kapatıldı.

Polonya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 8 bin 99 yeni vaka tespit edildiği, 91 kişinin ise virüs nedeni ile hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık, pandeminin başından bu yana ülkede 149 bin 903 kişiye korona virüs teşhisi konulduğunu, 35 bine yakın vakanın ise 8-14 Ekim tarihleri arasında saptandığını bildirdi. Ülkede bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3 bin 308'e yükseldi. - VARŞOVA

Polonya'da Covid-19 karşı yeni önlemler
Polonya'da Covid-19 karşı yeni önlemler

Koronavirüs, Başkent, Varşova, Polonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polonya'da Covid-19 karşı yeni önlemler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Yeni salgın tehlikesi patlak verdi, koronavirüsle aynı aileden! Solunum sistemine saldırıyor Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Dimitris Şilluris, 'Altın pasaport' skandalının ardından istifa etti Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı
Efes'in deplasmanda Zalgiris'e yenildiği maçı 5 bin kişi tribünden izledi Efes'in deplasmanda Zalgiris'e yenildiği maçı 5 bin kişi tribünden izledi         
22:03
Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizden soruşturma açıldı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizden soruşturma açıldı         
20:41
Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı         
20:15
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Kan grubu Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az         
17:53
Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi         
16:03
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 22:10:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polonya'da Covid-19 karşı yeni önlemler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei