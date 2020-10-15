Polonya'da Covid-19 karşı yeni önlemler - Son Dakika

Polonya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni önlemler alındı. Başkent Varşova dahil 152 il ve ilçe kırmızı bölge ilan edildi.

Korona virüs salgınının etkisini arttırmaya devam etmesi ile birçok ülkede kısıtlamalar tekrardan uygulanmaya başladı. Son bir haftadır vaka sayılarında rekor artış yaşanan Polonya'da pandemiyle mücadelede yeni önlemler alındı. Karantina da bulunan Başbakan Mateusz Morawiecki 17 Ekim tarihinden itibaren ülke genelinde uygulanacak olan önlemleri açıkladı. Morawiecki, Hükümet Kriz Yönetim Ekibi toplantısı sonrası telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında korona virüsün yayılmasından kendilerini koruyacak önlemleri hayata geçirmek istedikleri fakat ekonominin de büyük ölçüde işlemesini istediklerini aktardı. Başbakan Morawiecki, "Hiçbir kısıtlamaya gitmeme ya da ekonomi dahil hayatı tamamıyla durdurmak arasında bir seçime mahkum değiliz. Bir dizi önlemi, kısıtlamayı içeren orta yol, sağduyulu bir yol var. Hepimizin bu söz konusu önlemlere uyacağımızı varsayan bir yol" ifadelerini kullandı.

Morawiecki, birkaç hafta boyunca pandemi karşısında toplum olarak büyük dayanışma göstereceklerine inancının tam olduğunu vurguladı.

Toplu taşımaya, restoranlara sınırlama

Alınan yeni önlemler kapsamında, restoranlar yerel saatle 06.00-21.00 arası hizmet verecek ve kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul edecek. Toplu taşıma araçları yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar yolcu alacak. Düğün, kutlama gibi etkinliklere en fazla 20 kişi katılabilecek. Yüksek öğretim kurumları uzaktan eğitim verecek. Tüm sportif etkinlikler seyircisiz oynanacak. Kültürel etkinliklere katılımcı sayısı yüzde 25 ile sınırlandırılırken, aquaparklar, havuzlar ve fitness salonlarının faaliyetleri ise askıya alındı.

Başkent Varşova dahil 152 il ve ilçenin kırmızı bölgeye alınırken, bu kentlerde düğün dahil her türlü kutlama ve kültürel etkinlikler yasaklandı. Disko ve gece kulüpleri kapatıldı.

Polonya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 8 bin 99 yeni vaka tespit edildiği, 91 kişinin ise virüs nedeni ile hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık, pandeminin başından bu yana ülkede 149 bin 903 kişiye korona virüs teşhisi konulduğunu, 35 bine yakın vakanın ise 8-14 Ekim tarihleri arasında saptandığını bildirdi. Ülkede bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3 bin 308'e yükseldi. - VARŞOVA