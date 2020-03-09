Polonya'da şehit edilen Furkan Kocaman Selçuk'ta anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polonya'da şehit edilen Furkan Kocaman Selçuk'ta anıldı - Son Dakika

Polonya'da şehit edilen Furkan Kocaman Selçuk'ta anıldı

7 saat önce

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından Erasmus Değişim Programı ile gittiği Polonya'da şehit edilen Furkan Kocaman için vefatının birinci yılında anma programı düzenlendi.

Polonya'da şehit edilen Furkan Kocaman Selçuk'ta anıldı, System.String[]

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından Erasmus Değişim Programı ile gittiği Polonya'da şehit edilen Furkan Kocaman için vefatının birinci yılında anma programı düzenlendi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, İİBF Konferans Salonu'nda gerçekleşen anma programında, Furkan Kocaman'ın vefat haberini öğrendiğinde bu durumun kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Konuyla ilgili duygularını paylaşan Toprak, şöyle konuştu:

"Geçen sene bu zaman biz de bu acı haberi aldığımızda ailesi, arkadaşları, hocaları gibi gerçekten derinden etkilendik. Değişim programı için giden ve vatanını, milletini, üniversitesini, arkadaşlarını en iyi şekilde temsil ederken gözü dönmüş caniler tarafından kardeşimiz maalesef şehit edildi. Burada görüyorum ki Furkan kardeşimin çok güzel bir arkadaş grubu varmış, bağrına basan hocaları varmış ki uzun seneler unutulmayacak, hepimizin kalbinde yaşayacak. Üniversitemize de aynı şekilde böyle vefa göstermeleri bugünü böyle derli toplu üniversitede yapmaları ve aynı şekilde amfilere, Erasmus Evine ismini vererek onlarca ve belki yüzlerce yıl inşallah adı unutulmayacak bir hale getirdikleri için teşekkür ediyorum."

Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin ise geleceğin gençlerle yürüyeceğini, Türkiye'nin "Furkanlar" gibi kıymetli evlatlar yetiştirdiği sürece istikbale emin adımlarla ilerleyeceğini vurguladı.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay da "Tarih boyunca şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar üzerinde yaşayan insanlar olarak Furkan'ı ve tüm şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak hepimizin boynunun borcudur." diye konuştu.

Programa Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Furkan Kocaman'ın babası Celalettin ve annesi Ayşegül Kocaman, idari ve akademik personel ile öğrenciler de katıldı.

Selçuk Üniversitesi, Erasmus, Polonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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