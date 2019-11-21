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Polonya'da ülkemizi temsil edecek

7 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzceli Wushu sporcuları Polonya'da yapılacak olan Kyokushin Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.

Polonya'da ülkemizi temsil edecek, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzceli Wushu sporcuları Polonya'da yapılacak olan Kyokushin Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Hedef İstiklal Marşımızı okutmak.


23-25 Kasım 2019 tarihleri arasında Polonya'da yapılacak olan Kyokushin Avrupa Şampiyonasında Düzce'den Genç Erkek 65 kg Yağızhan Mustafa Ödemiş, Büyük Erkek 65 kg Melih Erdem, Büyük Erkek 70 kg Muhammet Erdem, Büyük Bayan 55 kg Tuğba Özkar ve Minik Erkek 25 kg'da Ahmet Kayra Ödemiş ülkemizi temsil edecek.


Milli sporcular, Düzce Wushu Kung Fu İl Temsilcisi, Wushu Kung Fu ve Kyokushin Milli Takım Antrenörü Ayşegül Ödemiş, Kyokushin Teknik Kurul Üyesi, Türkiye Kyokushin Milli Takımlar Teknik Direktörü ve aynı zamanda WKB Türkiye Temsilcisi Gökhan Bahadır Ödemiş Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı makamında ziyaret ederek Polonya'da İstiklal Marşımızı okutmayı hedeflediklerini söylediler. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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