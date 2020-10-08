- Polonya'da yeniden maske takma zorunluluğu - Son Dakika

- Polonya'da yeniden maske takma zorunluluğu

08.10.2020 18:04

- Polonya'da yeniden maske takma zorunluluğu Polonya'da korona virüs salgınında yaşanan vaka artışları nedeni ile yeniden maske takma zorunluluğu getirildi.

- Polonya'da yeniden maske takma zorunluluğu

VARŞOVA - Polonya'da korona virüs salgınında yaşanan vaka artışları nedeni ile yeniden maske takma zorunluluğu getirildi.

Korona virüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Ülkeler korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Polonya'da Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından yeni önlemler alındı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Sağlık Bakanı Adam Niedzielski birlikte düzenledikleri basın toplantısında yeni önlemleri açıkladı. Salgınla mücadelede birkaç ay önce uygulanan stratejiyi yeniden izlediklerini belirten Başbakan Morawiecki, bu kapsamda 38 il ve ilçeyi kırmızı bölge ilan ettiklerini duyurdu. Morawiecki, 10 Ekim tarihinden itibaren tüm ülkenin sarı bölge kapsamına alınacağını aktarırken, "Son birkaç gündür ikinci dalga bizi etkili şekilde vurmakta" dedi.

Morawiecki, yaşlılara ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Morawiecki, 10 bin adet solunum cihazına sahip olduklarını, bunlardan 900 tanesinin Covid-19 hastalarına tahsis edildiğini belirterek, söz konusu solunum cihazlarından yalnızca 300 tanesinin dolu olduğunu aktardı.

Restoranlara saat; toplantı ve düğünlere katılımcı sınırlaması

Polonya'da yeni önlemlerle birlikte tüm ülke çapında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilirken, restoranların çalışma saatlerine sınırlama getirildi. Yeni alınan önlemler kapsamında restoranlar 06.00-22.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Sarı bölge kapsamında bulunan kentlerde konferans, kongre, sergi ve fuarlarda 4 metrekareye 1 kişi sınırlaması getirilirken, spor salonlarında ise 7 metrekareye 1 kişi sınırlaması konuldu. Sinemalar kapasitesinin yüzde 25'i kadar izleyici kabul edebilecek. Düğün, vaftiz gibi aile toplantılarına ise 75 kişi sınırlaması getirildi. 38 il ve ilçenin kırmızı bölge ilan edildiği ülkede kırmızı bölgede aile toplantılarına katılacak kişi sayısı 50 ile sınırlandırılırken, tüm kültürel etkinlikler yasaklandı.

Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, son 24 saatte virüs nedeni ile 76 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, 4 bin 280 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ülkede toplam vaka sayısı 111 bin 559'a, toplam can kaybı ise 2 bin 867'ye ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, dün hayatını kaybedenlerin sayısını 75, vaka sayısını 3 bin 3, Salı günü ise hayatını kaybedenlerin sayısını 58, vaka sayısını ise 2 bin 236 olarak açıklamıştı.

- Polonya'da yeniden maske takma zorunluluğu
- Polonya'da yeniden maske takma zorunluluğu
- Polonya'da yeniden maske takma zorunluluğu
- Polonya'da yeniden maske takma zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Başbakan, Polonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Polonya'da yeniden maske takma zorunluluğu - Son Dakika

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