Polonya ile Gürcistan'dan Rusya'ya Ukrayna tepkisi - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, "Abhazya ile Güney Osetya olarak ülkesinin topraklarının yüzde 20'sinin bugüne kadar Rusya'nın işgali altında olduğunu" söyledi.

Başbakan Garibaşvili ülkesinde temaslarda bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'yi Batum'da kabul etti.

İki başbakan, önce basına kapalı toplantıda bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile entegrasyonu konularını ele aldı.

Baş başa görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Garibaşvili, Polonya ile Gürcistan'ın iki dost ülke olduğunu ifade etti.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan Güney Osetya savaşı sırasında Polonya'nın Tiflis yönetimine "kahramanca" destek sağladığını kaydeden Garibaşvili "Polonya'nın ülkemizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, Avrupa ve Avrupa-Atlantik entegrasyonumuza verdiği güçlü desteği takdir ediyoruz." dedi.

İkili görüşmede Polonyalı mevkidaşına, Gürcistan olarak gerek insanı yardımların gönderilmesi gerek uluslararası platformlarda destek verilmesi olsun Ukrayna'ya sağladıkları destek hakkında bilgi verdiklerini aktaran Garibaşvili, "Ukrayna'daki savaş suçlarının araştırılması için gereken soruşturmanın başlatılmasını da elbette destekledik." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile dayanışma içerisinde bulunmalarına rağmen, milli çıkarları doğrultusunda Rusya'ya yaptırım uygulamadıklarını hatırlatan Garibaşvili, Rusya'nın 2008'de ülkesinde başlattığı savaşın ardından ne Batı'nın ne de Tiflis hükümetinin Rusya'ya yaptırım uygulamadığını kaydetti.

Garibaşvili, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini vurgulayarak iki ülkenin halkları arasında dostane ilişkilerin olduğunu söyledi.

"Rusya'nın ülkesine uyguladığı işgal politikasının sürdüğünü" söyleyen Garibaşvili, "Gürcistan hala işgal altında, statüko değişmedi, ülkemizin yüzde 20'si işgal altında. Her gün işgale, sınır ihlallerine karşı mücadele etmek zorundayız" dedi.

Morawiecki de Batum'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek Gürcistan'ın AB ile entegrasyon sürecini desteklediklerini söyledi.

Gürcülerin, bugün Ukrayna'da yaşananları çok iyi anladığını ve hissettiğini kaydeden Morawiecki, Rusya'nın 2008'de Gürcistan'a saldırdığına işaret ederek, "Ukrayna'yı Gürcülerden daha iyi kim anlayabilir? Abhazya ve Güney Osetya, ülkenin toprakların yüzde 20'si şimdiye kadar işgalciler tarafından işgal altına tutuluyor." dedi.

Ukrayna'da savaşın durması için Rusya'ya yönelik yaptırımların artması gerektiğini dile getiren Morawiecki şunları kaydetti:

"Polonya, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından halihazırda kabul edilen yaptırım paketlerini derinleştirmek için bir girişimde bulunmak istiyor. Yıkılan, bombalanan her bir ev için bir yaptırım eklensin, çünkü Ukrayna'ya yönelik bu barbarca yaklaşım kabul edilemez."

Gürcistan'ın da Ukrayna'ya yönelik saldırıların durdurulması için çaba sarf ettiğini belirten Morawiecki, şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan'ın yaptırımlara tam olarak dahil olmadığına dair söylentiler var ancak Başbakan Garibaşvili, Gürcistan'ın bu saldırganlığı durdurmak, demokratik değerleri korumak ve Ukrayna'yı, Ukrayna'nın özgürlüğünü ve egemenliğini desteklemek için mümkün olan her şeyi yaptığına dair bana güvence verdi."