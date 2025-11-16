Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Şüpheli Gözaltında

Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Şüpheli Gözaltında
16.11.2025 20:41
Bayrampaşa'da pompalı tüfekle ateş açan S.A., 1 polis ve 3 kişiyi yaralayarak yakalandı.

Bayrampaşa'da pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 1'i polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

POMPALI TÜFEKLE 4 KİŞİYİ YARALADI

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişi pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Bu sırada saçmaların isabet ettiği S.E, S.S. ve D.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR ARASINDA BİR DE POLİS VAR

Şüphelinin çevreye hedef gözetmeksizin rastgele ateş açması sonucu olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru K.E.B. de yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 4 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Yapılan çalışmada şüphelinin 5 suç kaydı olan S.A. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, S.A'yı olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Bayrampaşa, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Şüpheli Gözaltında
