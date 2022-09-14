Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2'si çocuk 16 yaralı (2) - Son Dakika
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Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2'si çocuk 16 yaralı (2)

14.09.2022 23:24
Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2'si çocuk 16 yaralı (2)

YARALI SAYISI 16'YA YÜKSELDİAydın'ın Kuşadası ilçesinde V.Ö.'nün pompalı tüfekle rastgele ateş açtığı olayda yaralı sayısı 16'ya yükseldi.

YARALI SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde V.Ö.'nün pompalı tüfekle rastgele ateş açtığı olayda yaralı sayısı 16'ya yükseldi. Çeşitli yerlerinden yaralanan ve hastaneye kaldırılan Nebahat D., Asya T., Hanife A., Fikriye E., Doğan E., Gürsel K., Salih K., Şerafettin K. (4), Nazime P., Kılınç P. (8), Cemile E. ve Yılmaz T.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi ameliyata alınırken, olay sonrası ise 4 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği ve tedaviye alındıkları belirtildi. Öte yandan elinde pompalı tüfekle sokakta yürüyen V.Ö., bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın),

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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2'si çocuk 16 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2'si çocuk 16 yaralı (2) - Son Dakika
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