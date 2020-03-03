Pompeo'dan Tunus Başbakanı el-Fahfah'a tebrik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompeo'dan Tunus Başbakanı el-Fahfah'a tebrik - Son Dakika

Pompeo'dan Tunus Başbakanı el-Fahfah'a tebrik

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah'ı kurduğu yeni hükümet için tebrik etti.

Pompeo'dan Tunus Başbakanı el-Fahfah'a tebrik, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah'ı kurduğu yeni hükümet için tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanı Morgan Ortagus, Pompeo ve el-Fahfah arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Pompeo'nun, geçen hafta Tunus parlamentosunda yapılan güven oylamasının ardından hükümeti kuran el-Fahfah'ı tebrik ettiği belirtilen açıklamada, Tunus ve ABD arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda kararlılık mesajı verdiği kaydedildi.

Açıklamada, güçlü ekonomik ilişkilerin önemine de vurgu yapılırken, "Bakan Pompeo ve el-Fahfah BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere çok taraflı forumlarda ABD-Tunus ortaklığını da ele aldılar." ifadesine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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