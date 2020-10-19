Pompeo, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan'ın İsrail ile ortak deniz sınırları konusunda müzakerelere başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada, "Mike Pompeo, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Lübnan ile İsrail arasında ortak deniz sınırları konusunda müzakerelerin başlamasını memnuniyetle karşıladı." dedi.

Ortagus, Pompeo'nun Lübnan'daki 17 Ekim protestolarının birinci yılını da andığını belirterek "ABD'nin, Lübnan'da ekonomik refah, daha iyi bir yönetişim ve yolsuzlukları sona erdirecek reformlara bağlı ve onları uygulama kabiliyetine sahip bir hükümetin kurulmasını dört gözle beklediğini aktardı." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Müzakerelerin Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargahında yürütüleceğini aktaran Berri, yıllardır sürdürdüğü görevini artık müzakerelerde Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın öncülüğünde Lübnan'ı temsil edecek orduya bıraktığını belirtmişti.

Lübnan ve İsrail heyetleri, deniz sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerinin ilk oturumu için bu sabah iki ülke arasında konuşlu bulunan BM gücünün karargahında bir araya gelmişti.