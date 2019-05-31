Son Dakika Haberleri: Pompeo'nun Almanya ziyareti 3 haftalık gecikme ile gerçekleşti
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Pompeo'nun Almanya ziyareti 3 haftalık gecikme ile gerçekleşti

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Pompeo'nun Almanya ziyareti 3 haftalık gecikme ile gerçekleşti, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşme öncesi açıklamada bulunan Merkel, dünyanın farklı yerlerinde endişe verici kargaşaların olduğunu ifade ederek, "Uluslararası sorunları ele alacağız" dedi. Pompeo, "Almanya, ABD'nin önemli müttefiki" dedi. İki ülke arasındaki yakın ilişkinin Almanya ile ABD arasındaki "köklü dostluğun" bir ifadesi olduğunu söyleyen Pompe, yakın ilişkilerinin devam edeceğini, sorun ve ihtilafın birlikte çözülebileceğini vurguladı. Toplantıda İran, Rusya, Çin, Ukrayna krizi gibi konular ele alındı.

Pompe ve Merkel, İran konusunda faklı görüşte olmalarına rağmen basın toplantısında dostluk mesajları verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir yılı aşkın bir zamandır görevde olmasına rağmen Almanya'ya ilk ziyaretini gecikmeli olarak yapması Alman kamuoyunda uzun bir süre tartışılmıştı. - BERLİN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:32 Kaynak: İHA
Mike Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Politika
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