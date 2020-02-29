Pompeo: "Türkiye'ye yardım seçeneklerini masaya yatırdık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompeo: 'Türkiye'ye yardım seçeneklerini masaya yatırdık' - Son Dakika

Pompeo: "Türkiye'ye yardım seçeneklerini masaya yatırdık"

20 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib saldırısı ile ilgili olarak ABD ile Türkiye'nin görüşmelerine devam ettiğini, Türkiye'ye yardım seçeneklerinin masaya yatırıldığını açıkladı.

Pompeo:

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib saldırısı ile ilgili olarak ABD ile Türkiye'nin görüşmelerine devam ettiğini, Türkiye'ye yardım seçeneklerinin masaya yatırıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib saldırısı sonrası ABD'nin Türkiye'yle temas halinde olduğunu ve Türkiye'ye yardım seçeneklerinin masaya yatırıldığını belirterek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türk hükümetine taziyelerimizi sunduk. Saldırıyı kınıyoruz. Suriye'nin yanı sıra İran ile Hizbullah, İdlib'e saldırılarını sonlandırmalı. ABD ile Türkiye'yle temas halindeyiz. Türkiye'ye ne gibi bir yardımda bulunabiliriz onun üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Suriye, Rusya, İran ve Hizbullah'ın ülkenin kuzeyinde ateşkesi doğrudan engellediğini belirten Pompeo, "Saldırılara son verilmeli. İnsani yardımlara erişime imkan sağlanmalı. BMGK'nin 2254 sayılı kararına göre bir siyasi çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.

DESTEK MESAJLARI DEVAM EDİYOR

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırıda 34 Türk askerinin şehit olmasıyla ilgili İspanyol hükümetinin taziyelerini sundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İspanya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu söylediği belirtildi. Estonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sven Jurgenson da "İdlib'de görev yapan Türk askerine yönelik saldırıları kınıyoruz. Türkiye'ye desteğimizi tekrarlıyoruz" dedi.

(Serkan Bayar/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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