Pompeo, Umman Sultanı Kabus ile Bölgesel Gelişmeleri Görüştü
45 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Umman'da Sultan Kabus Bin Said ile bölgesel konuları görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, Orta Doğu
turu kapsamında geldiği Umman'da Sultan Kabus Bin Said ile bölgesel konuları görüştü.
Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Umman Sultanı Kabus ikili ilişkileri görüşmek üzere Umman'ın başkenti Maskat
'ta bir araya geldi.
İkili ayrıca, bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeler ile bu bağlamdaki çabaları ele aldı.
Haberde başka detaya yer verilmedi.
Göreve geldiğinden bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo, Ürdün
, Irak
, Mısır
, Bahreyn
, Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE), Suudi Arabistan
ve Katar
'ı ziyaret etmişti. Salı günü başladığı tur kapsamında Umman'dan sonra Kuveyt
'e geçmesi beklenen Pompeo'nun, ülkesinde katılması gereken bir cenaze nedeniyle Orta Doğu turunu yarıda keseceği belirtilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:34 Kaynak: AA
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