Port Akdeniz'in QTerminals'e devri tamamladı

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, portföyünde bulunan Antalya'daki ticari limanı Port Akdeniz'in devrini tamamladı. Gerekli onayların ardından Port Akdeniz'in 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) bedelle Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals'e devrinin tamamlanması ile birlikte Global Ports Holding, stratejisi doğrultusunda kruvaziyer işletmeciliği odağını daha da artırdı.

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, Türkiye'nin önde gelen ticari kargo ihracat limanı olan ve daha çok Asya ve Ortadoğu pazarlarına yönelik olarak konteyner, genel ve dökme kargo alanlarında faaliyet gösteren Antalya'daki Port Akdeniz'in satışını tamamladı. Gerekli onayların alınmasının ardından Port Akdeniz 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) bedelle Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals'e devri tamamlandı. Port Akdeniz'in net borç durumu ve borç benzeri kalemlere göre yapılan ayarlamalar sonucu satış bedeli 849.837.111 TL olarak gerçekleşti. QTerminals toplam bedelin 764.853.400 TL'lik kısmını peşin olarak ödemiş olup, bakiye 84.983.711 TL'lik (ödeme günündeki TCMB döviz ABD Doları alış kuruna tabii tutularak kesinleşecek) kısmını 2021 yılının son çeyreğinde ödeyecektir. Global Ports Holding, devrin ardından stratejisi doğrultusunda kruvaziyer işletmeciliği odağını daha da artırdı. Önde gelen bir küresel ticari liman işletmecisi olan QTerminals'in Port Akdeniz'i işletmeye başlaması ile Türk- Katar ticari ilişkileri daha da yakınlaşmış olacak.

"Port of Adria Karadağ'ın devri için de görüşmelere başladık"

Port Akdeniz'in devri ile Kasım 2021'de vadesi dolacak olan 250 milyon dolarlık Eurobond'un refinansmanının ciddi bir kısmını karşılamış olduklarını ifade eden Kutman, şöyle devam etti: "Portföyümüzde kalan tek ticari liman olan Port of Adria Karadağ'ın devri için de görüşmelere başladık. Kruvaziyer operasyonları Covid-19 pandemisinden önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de kruvaziyer turizmi uzun vadede önemini koruyor. Kruvaziyer şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesi sektörün geri dönüşü açısından cesaret verici. Bu dönemde de dünyadaki önemli kruvaziyer limanları için önümüze çıkan fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz."

"QTerminals ideal bir yuva olacak"

Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Port Akdeniz'in Katar'ın ithalat ve ihracatından, deniz ticaretini sağlamaktan, yerel ve bölgesel olarak ekonomik büyümeyi teşvik etmekten sorumlu şirketi QTerminals'e devredilmesinin, zaten güçlü olan Türkiye ve Katar ilişkilerini daha da ileriye taşıyacağını vurguladı.

Port Akdeniz'in 2006 yılından beri Global Ports Holding'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve yıllar içinde Grubun başarılı gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını anlatan Kutman, "Bununla birlikte, kruvaziyer limanı pazarında büyümemize devam ederken, Port Akdeniz yönetiminin öncelikli olarak ticari liman pazarına odaklanan bir organizasyona geçmesinin zamanı gelmişti. Önde gelen bir küresel ticari liman işletmecisi olarak QTerminals'in Port Akdeniz için ideal bir yuva olacağını ve tüm yerel paydaşların önümüzdeki yıllarda limanın QTerminals yönetiminden faydalanacağına inanıyorum" diye konuştu.