Portakal Çiçeği Karnavalı enerjisi, bu yıl ekranlarda yaşandı - Son Dakika

ADANA'da, koronavirüs nedeniyle bu yıl 9'uncusu dijital olarak düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı, arabalı konser için kurulan dev sahnede Çukurova Symphonic Project eşliğinde Zuhal Olcay, Yeni Türkü, Sena Şener ve Adamlar grubunun konseriyle sona erdi. Kentin tarihi ve turistik mekanlarından yapılan canlı ve banttan yayınlar on binlerce kişi tarafından izlendi.

Türkiye'de tek kent karnavalı olma özelliğini taşıyan ve önceki yıllarda yoğun katılım oluşan 'Nisan'da Adana'da, 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 1- 4 Nisan arasında dijital olarak düzenlendi. Merkez Çukurova ilçesindeki TÜYAP Fuar Alanı'nda dün gerçekleşen resmi açılış törenine Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Karnaval Komite Başkanı Ali Haydar Bozkurt ve sınırlı sayıda ziyaretçi katıldı. Açılışta sahneye çıkan Vali Elban, Belediye Başkanı Karalar ve Karnaval Komite Başkanı Bozkurt, gonk çalarak başlangıcı yaptı. Başlangıçtan sonra karnavalın geleneği haline gelen kostüm yürüyüşü yapılırken başarılı olanlara ödül verildi. Açılış sonrası konuşan Vali Elban, Adana'nın her mevsim güzel olduğunu ama nisan ayında portakal çiçeği kokusuyla bir başka olduğunu söyledi. Adana'nın festival kentine dönüştüğünü belirten Elban, emeği geçen herkese teşekkür etti.

CANLI VE BANTTAN YAYINLARI ON BİNLERCE KİŞİ İZLEDİGongun çalınmasıyla başlayan Çukurova Symphonic Project eşliğinde Zuhal Olcay, Yeni Türkü, Sena Şener ve Adamlar grubunun konserine sınırlı sayıda kişi otomobilleriyle katılırken, on binlerce kişi de tören ve konser coşkusunu karnavalın internet sitesi üzerinden online olarak yaşadı. Karnavalda, Portakallı Lezzetler Yarışması da ilgi gördü. Karnavalın en eğlenceli etkinliklerinden biri de hızlı dürüm yeme yarışması oldu. Adana'nın tarihi ve turistik mekanlarında yapılan etkinlikleri ise on binlerce kişi canlı ve banttan yayınlarla izledi. 'KARNAVAL GELECEK SENE MUHTEŞEM OLACAK'Karnavalın komite başkanı Ali Haydar Bozkurt, Portakal Çiçeği Karnavalı'nın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, karnavalın artık marka haline geldiğini ve bu değerin hep birlikte yaratıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Siyaset dışı, kimseyi ötekileştirmeyen, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlayan Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalına sahip olmak gurur verici. Bu gurur Adananındır. Öylesine tanındı ki dünyanın dört bir yanından performans sanatçıları etkinlik yapmak istiyorlar. Karnaval moral ve motivasyonun yanında kente de ekonomik anlamda büyük katkı yaptı. Bir turizm hareketine dönüştü. Adana'nın güzel enerjisiyle bu karnaval çok daha farklı yerlere gelecektir. Gelecek yıl şartlar elverdiği takdirde karnavalımız gelecek yıl muhteşem olacak."