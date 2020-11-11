Posbıyık; "Ereğli ya il yapılsın yada Düzce'nin ilçesi olsun" - Son Dakika

Posbıyık; "Ereğli ya il yapılsın yada Düzce'nin ilçesi olsun"

11.11.2020 21:18
Posbıyık;

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçenin hizmet alamadığını ve teşviklerden yararlanamadığını belirterek Ereğli'nin il yapılması yada Düzce'nin ilçesi olmasını istedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçenin hizmet alamadığını ve teşviklerden yararlanamadığını belirterek Ereğli'nin il yapılması yada Düzce'nin ilçesi olmasını istedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye meclis üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. 'CHP benim evim' diyen Başkan Posbıyık, kent gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul ve yöneticiler tarafından parti binasında karşılanan Başkan Posbıyık, birlik, beraberlik mesajları verdi. Posbıyık, şunları söyledi: "Ereğli'de bir hayli sıkıntılar var. Daha dün yerel gazeteleri okurken gazetelerimizin başlıklarında ilçe gençlik spor müdürlüğünün il gençlik spor müdürlüğünün yatırımları diye baslık atmışlar. Orada maalesef en büyük payı alan merkez ilçe diyor. Ama Ereğli'ye hiçbir şey yok sadece yatırım durumunda olan havuzdan bahsediyor. Havuzu biliyorsunuz Ereğli ödeneği daha önce çıkmıştı, Kilimli'ye aktardılar. Duyduğum kadarıyla Kilimli'de yüzücü bulmak için evlerden taşıma yapıyorlar. Ereğli'de bir yüzme havuzu açılsa öyle zannediyorum ki herhalde yetmez, yani o kadar ilgi var, yüzücü var. Ama maalesef nedense Ereğli'de hiçbir yatırım yok. Daha yeni İlçe Müdürü, benden Gençlik Spor Müdürlüğü'nün yanındaki basket sahasını istedi. "Buraya tenis kortu yapabilir miyiz" dedi. Tabii yatırım gelsin de ne olursa olsun, dedik. Verdik, dedik. Sağlık ocağı ile İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü arasındaki yeri Ama o da yok yatırım programında. Zonguldak'ta iki tane tenis sahası için ödenek ayrılmış. Arkadaşlar, semt sahası vardır. Stat vardır. Stadyum vardır. Burada stadyum yok. Burada stat var. Stadyum Zonguldak'ta var. Ereğli en büyük liçe, 120 bin nüfusuyla Zonguldak'tan daha fazla nüfusu var. Semt sahası da yok burada ama incelerseniz yazıyı Perşembe'ye, diğer beldelere semt sahaları için yatırım yapmışlar. Ereğli'ye yatırım yok. Türkiye'de sıkıntılar çok. Birlik ve berberlik içinde olmamız lazım, onun için anlatıyorum. Ereğli'de hiçbir şey yok. Yani Allah rızası için beni iyi dinleyin. Ereğli de Zonguldak'ın en büyük ilçesi. İlden daha kalabalık. Ereğli'de kaymakamlık kirada oturuyor. Devletin Kaymakamlığı kirada oturuyor. Ereğli'de Emniyet Müdürlüğü vatandaşın evinde kirada oturuyor. Başka bir şey söylemeye gerek var mı acaba. Sözün bittiği yerdeyiz. Bütün ilçeler bitirmiş. Kozlu yaptı, bize gelecek ödenek oraya gitmişti zaten, orası yaptı. Ereğli'nin il olması lazım arkadaşlar. Mutlaka il olması lazım. Ereğli'nin başka kurtuluşu yok. Açıklıyorum; Ereğli üvey evlat. Bürokratlar da siyasetçiler de hiçbir şey vermemeye çalışıyorlar. Ey Demir Çelik fabrikaları sen buradan adam almazsın, bizi her gün zehirliyorsun, bakın şehirlere. Çevre Genel Müdürlüğü'nün duyurularına bakın, bisiklete binmeyin, yürümeyin, diyor. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Ereğli halkı zehirlenmekten memnun falan, mutlu oluyor. Ben de ses çıkarmıyorum artık. Kanser oluyoruz. Lösemi oluyoruz. Kimseden ses çıkmıyor. Erdemir Ereğli'ye 1 lira vermiyor. Ereğli'nin boğazını sıkmaya çalışıyor. Erdemir'e sesleniyorum: Bütün yönetim yapılarını genel merkeze, İstanbul'a taşıdın. Buradan satış müdürlüklerini falan İstanbul'a taşıdın. Burada sadece fabrika kaldı. Bir de ne yapıyorsun: Ereğli Vergi Dairesi'ne vergiyi yatırıyorsun. Kazandığın paraların vergisini Ereğli Vergi Dairesi'ne yatırıyorsun. Sanki Ereğli'de çok büyük gelir var gibi bir imaj yaratıyorsun. Dolayısıyla biz teşvik bölgelerinin arasına da giremiyoruz. Bu kadar vergi toplandığına göre teşviğe sokmaya gerek yok, diyor yukarıdakiler haklı olarak. Madem yönetim kurullarını topladın satış- alım İstanbul'a götürdün, götür. Buradan vergini de dışarıya İstanbul'a götür hiç olmazsa burası da teşvik bölgesine girer. Ereğli ya il olmalı ya Düzce'ye bağlanmalı. Teşvik alırız hiç olmazsa insanlarımız az kalmazlar, işsiz kalmazlar. Gençler nişanlısından, karısından ayrılıp İstanbul'da Yalova'da Tuzla'da koloni halinde yaşıyor. Bu memlekete yazık, günahtır diyorum. Çok da üzülüyorum. Herkes üzülüyor muhakkak ama mutlaka bir şeyler yapmak lazım. Erdemir'e karşı da bir şeyler yapmamız lazım." - ZONGULDAK

Posbıyık; Ereğli ya il yapılsın yada Düzce'nin ilçesi olsun
Posbıyık; Ereğli ya il yapılsın yada Düzce'nin ilçesi olsun
Posbıyık; Ereğli ya il yapılsın yada Düzce'nin ilçesi olsun
Posbıyık; Ereğli ya il yapılsın yada Düzce'nin ilçesi olsun

Halil Posbıyık, Zonguldak, Yatırım, Düzce, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Posbıyık; 'Ereğli ya il yapılsın yada Düzce'nin ilçesi olsun' - Son Dakika


Son Dakika

Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu CZN Burak'ın annesinin de yargılandığı Çapa Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davasında 3 sanığın adli kontrolü kaldırıldı Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 2693 yeni vaka tespit edildi Ozan Kabak için Milan'ın ardından Real Madrid de devreye girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamaları sonrası Borsa İstanbul'dan 4 rekor Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı
Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı         
21:02
Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi         
20:40
Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı         
20:25
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti         
19:48
İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de 65 yaş ve üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de 65 yaş ve üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
19:33
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı         
18:57
Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor         
18:39
İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti         
17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı         
16:02
Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı         
15:53
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 21:23:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Posbıyık; "Ereğli ya il yapılsın yada Düzce'nin ilçesi olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei