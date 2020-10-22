Posbıyık, uzaktan eğitim sınıfını ziyaret etti - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, öğrencilerin uzaktan eğitimden yararlanabilmeleri için Cumhuriyet Halk Evleri'nde oluşturulan bilgisayar sınıfını ziyaret etti, öğrencilere başarılar diledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, uzaktan eğitime katkı vermek için Cumhuriyet Halk Evleri'ndeki bilgisayar sınıflarını, bilgisayarı ve interneti olmayan çocuklara tahsis etti. Başkan Posbıyık, burada derslerini takip eden öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi. Öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.

Tableti, internet erişimi ve bilgisayarı olmayan çocuklar için 100 adet tablet alarak, dağıtımı için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne vereceklerini ifade eden Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Uzaktan eğitim konusunda ülkemizde bir takım sıkıntılar var. Onun için hayırseverler, belediyeler, dernekler, vakıflar ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Biz Ereğli Belediyesi olarak 1 ay önce hazırlığımızı yaptık. Uzaktan eğitime destek için bu bölgedeki öğrencileri buraya davet ettik. Bilgisayarlarımızı ayarladık, Halk Evleri'nde bir sınıf oluşturduk. Şu anda 6-7 öğrencimiz var. Devamının geleceğini tahmin ediyoruz. Masalarımız, bilgisayarlarımız hazır.

Aynı zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlıkla anlaşmamız var. 100 tablet vereceğiz. Prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 100 tableti verdikten sonra onlar tableti olmayan yerlere bu dağıtımları yapacak. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelen talebe göre buraya yeni bilgisayarlar da koyabiliriz."

Başkan Posbıyık, daha sonra öğrencilere, içinde kırtasiye malzemelerinin yer aldığı çantalar hediye etti. - ZONGULDAK