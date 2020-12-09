Posof fasulyesi coğrafi işaretini aldı - Son Dakika

Posof fasulyesi coğrafi işaretini aldı

09.12.2020 14:49
Posof fasulyesi coğrafi işaretini aldı, System.String[]

Ardahan'ın Posof ilçesi ve civarında yetişen Posof fasulyesi, 1 yıllık çabanın sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenerek, şehrin 4. coğrafi işaretli ürünü oldu.

Ardahan'ın Posof ilçesi ve civarında yetişen Posof fasulyesi, 1 yıllık çabanın sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenerek, şehrin 4. coğrafi işaretli ürünü oldu.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kentin eşsiz değerlerinden biri olan Posof fasulyesi coğrafi işaretine kavuştu. Posof Fasulyesi tane ağırlığı en yüksek, tane ağırlığına kıyasla en kısa sürede pişen, pişirme sırasında kabuk atmayan ve üstün lezzet özellikleriyle öne çıkan bir fasulye türüdür.

Posof fasulyesinin tescillenmesiyle Ardahan'daki tescilli ürün sayısının 4'e yükseldiğini söyleyen Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, "Odamız Ardahan'ın unutulmaya yüz tutmuş değerlerini gün yüzüne çıkararak üreticilerin emeklerine hak ettikleri değeri vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Coğrafi işaret potansiyeli olan ürünleri önce ülkemizde ve sonraki aşamada Avrupa Birliği ülkelerinde korumak için önemli işlere imza attık. Ardahan İlinin Coğrafi İşaret Potansiyelinin tespiti için Ekim ayında yüksek katılımla gerçekleştirdiğimiz çalıştayda ilimizin tescil edilebilecek oldukça fazla coğrafi ürünü olduğu anlaşıldı. Coğrafi ve kültürel zenginliklerin hakim olduğu ilimizin bu değerlerini korumak odamızın öncelikli işleri arasındadır." dedi.

Demirc, "Bugüne kadar ilimizde Posof Badele Elması, Damal Bebeği ve Ardahan Çiçek Balı için Coğrafi İşaret Tescili alındı. Bugün tescilli bu ürünlere Posof Fasulyesi de eklenmiş oldu. Halihazırda Odamızın uhdesinde yürütülen Ardahan kazı, Hanak tel peyniri ve Kavılca Buğdayı için de TÜRKPATENT nezdindeki tescil başvuruları yapıldı ve kurum incelemeleri devam etmektedir. Fiziksel özellikleri ve 10 yıllık salamurada kalabilme özelliğiyle ülkemizdeki en özel peynirlerden biri olan Hanak tel peyniri, Medeniyet tarihinin en eski buğday türü olarak kabul edilen, 13.000 yıllık bir geçmişe sahip ve Siyez Buğdayının atası olarak bilinen antik Kavılca buğdayı ve ilimizin emektar kadınlarının el emeği göz nuru ürettikleri Ardahan kaz etinin tescili ile Ardahan da istihdamın artması, kırsal kalkınmaya katkı sağlanması ve refah düzeyinin arttırılmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Demirci, oda olarak bu süreçlere destek veren Ardahan Belediyesi ve Posof belediyesi ile İl Tarım ve İlçe Tarım Müdürlüklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. - ARDAHAN

Posof fasulyesi coğrafi işaretini aldı
Posof fasulyesi coğrafi işaretini aldı
Posof fasulyesi coğrafi işaretini aldı

Ardahan, Patent, Posof, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Posof fasulyesi coğrafi işaretini aldı - Son Dakika Ekonomi


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