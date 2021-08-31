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Pozitif gelinin düğünü sonrası mahallede tedbirler artırıldı - Son Dakika

Pozitif gelinin düğünü sonrası mahallede tedbirler artırıldı

31.08.2021 11:47
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Denizli'nin Çameli ilçesinde düğünden sonra korona virüs testi pozitif çıkan gelinin akrabaları ve vatandaşlar karantinaya alındı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde düğünden sonra korona virüs testi pozitif çıkan gelinin akrabaları ve vatandaşlar karantinaya alındı. Mahallede korona virüs korkusu devam ederken vatandaşlar, önlemlerini alarak çalışmasına devam ediyor.

Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesi'nde Halise N.A. ile Muhammet S. çifti, 22 Ağustos günü mahalledeki okulun bahçesinde düzenlenen düğün ile hayatlarını birleştirdi. Düğünden sonra rahatsızlanan gelin hastaneye götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı korona virüs testi pozitif çıkınca, çiftin düğünü mahallede bulunan vatandaşları korkuttu. Kırsal mahalleye gelen filyasyon ekipleri, düğünde gelin ile yakın temas eden kişilerle irtibat kurdu. Filyasyon ekiplerinin çalışmaları ve şikayetleri bulunan vatandaşlar, en yakın sağlık kuruluşuna başvuruda bulundu. Sağlık kuruluşlarına başvurmaları üzerine gelin Halise N.A.'nın pozitif olduğu damat Muhammet S. ise negatif olarak temaslı konumundan dolayı karantinaya alındı. Mahallede bulunan diğer temaslılar ile birlikte birçok kişinin testlerinin pozitif çıkması veya temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı. Kırsal Kolak Mahallesi'nde düğünün ardından bir anda korona virüs vaka patlaması yaşanırken sözlü açıklamada bulunan damat Muhammet S., "Düğünden sonra eşim rahatsızlanınca test yaptırdık ve pozitif çıktı. Benim kendi sonucum ise negatif olarak temaslı konumundan karantinaya alındım. Komşularımız da temaslı olarak gözüktüğü için karantinaya alındılar. Düğünde pozitif olan vardı belki de bunu bilemeyiz, tedbirler alınarak ilerledik aslında şu anda durumumuz normal korkacak bir durum kalmadı. Önlemlerimiz devam ediyor, pozitif olanlar dışarıya çıkmasın en küçük şüphede hastaneye başvursun halkımız" diye konuştu.

"DÜĞÜNDEN SONRA POZİTİF DURUM OLDU"

Mahallede korona virüs vakaları ile ilgili açıklama yapan Kolak Mahallesi Muhtarı Mustafa Adak, "Bundan bir hafta önce 22-23 Ağustos tarihlerinde köyümüzde bir düğün oldu. Bu düğün 2 aile ile ilgili olarak düğünden sonra olan bir pozitif durum oldu. Ama tabi ki şu an için her şey normal mahallemizde bir sıkıntının olmadığını görüyorum. Ayrıca aileleri tek tek ziyaret ettim dolayısıyla korkulacak bir durum yok inşallah bundan sonra da böyle bir durum yaşamayız" dedi.

"EŞİM VE ÇOCUĞUM POZİTİF BEN TEMASLIYIM"

Düğünün ardından rahatsızlanarak test yaptıran Mustafa Çoban ve ailesi karantina altına alındığını belirtti. Karantina sürecini anlatan Çoban, "Sağlık durumumuz şu anda iyiye gidiyor, 7'inci gündeyiz iyi oluyoruz. Düğünden sonra çıktı pozitif vakalar, kendimiz de test yaptırdık pozitif ve temaslı çıktı. Eşim ve çocuğum pozitif ben temaslıyım. Köyde şu anda diğer türlü afaki bir durum yok" diye konuştu.

"VATANDAŞLAR ÖNLEMLERİYLE HAYATINA DEVAM EDİYOR"

Kolak Mahallesinde bakkal işleten esnaf Mukadder Yılmaz pozitif vakalardan dolayı önlemlerin alınarak çalıştığını ifade etti. Yılmaz, "Mahallede birkaç tane pozitif vaka çıkmasına rağmen durum şu an normal, köy halkı çalışmalarına devam ediyor. Gereken önlemler alınıyor, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlar önlemleriyle hayatına devam ediyor" şeklinde konuştu.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

Pozitif gelinin düğünü sonrası mahallede tedbirler artırıldı

Karantina, Denizli, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pozitif gelinin düğünü sonrası mahallede tedbirler artırıldı - Son Dakika


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