Pratik Detoks Tarifleri İle Detoks Etkili 5 Kış Besini!

BAL KABAĞI

Kabak cildimizin sağlığında önemli bir rol oynadığı tespit edilen C ve E vitaminlerinin yanı sıra A vitaminine dönüşen beta-karoten içeriyor.

Parlak turuncu renkleriyle ünlü olan bal kabağı, bağışıklık sistemini desteklemede de önemli bir rol oynuyor. Araştırmalar, lif yönünden zengin olmasının bağırsakların temizlenmesine katkı sağladığını ve kabızlık gibi bağırsak şikayetlerini azalttığını ortaya koyuyor.

ISPANAK

Ispanak kabızlığı önlemeye ve sağlıklı bir sindirim sistemini teşvik etmeye yardımcı olan lif ve su açısından oldukça zengin bir besin. Ayrıca yüksek oranda kalsiyum, demir ve magnezyum içeriyor. C vitamini açısından zengin olan ıspanak bağışıklığı desteklerken aynı zamanda cilde ve saça yapı sağlayan kolajenin üretimi için çok önemli.

TURP

Turp bol miktarda lif sağlayarak sindirimi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda safra üretimini düzenlerken, karaciğeri ve safra kesesini koruyor. Yüksek oranda C vitamini ve antioksidan içermesi sayesinde bağışıklık sistemini de destekleyen turp, mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmada önemli bir besin. Özellikle kırmızı turp, antosiyanin açısından zengin olup, karaciğer, mide, böbrekler, mesane ve kardiyovasküler sistem için de koruyucu.

GREYFURT

Yüzde 88'i sudan oluşan greyfurt C vitamininin de iyi bir kaynağı olup, vücudu toksinlerden arındırmaya oldukça yardımcı. Ayrıca lif açısından oldukça zengin olduğu için bağırsakların çalışmasına destek oluyor. Yüksek lif içermesi tokluk hissinizin artmasına yardımcı olurken kilo verme diyetlerinizde iyi bir alternatif olabilir. Ancak greyfurt bazı ilaçlarla etkileşime girdiğinden ilaç kullanan kişilerin mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor.

KİVİ

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz "Kış meyvesi olan kivi, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmada etkili C vitamini açısından oldukça zengin bir besin.

Ayrıca A, B2, E, K vitaminleri, folik asit, potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum, bakır ve fosfor minerallerini de içeriyor. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasına yardımcı oluyor, kabızlığı gideriyor. Actinidin enzimi içeriği sayesinde sindirimi de kolay olan bir besin.

4 PRATİK DETOKS TARİFİ

Bal Kabaklı Smoothie

1 çay bardağı haşlanmış püre yapılmış balkabağı

1 orta boy muzun yarısı

1 çay bardağı süt

2 kaşık yoğurt

İstenilen kadar tarçın

Tüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketebilirsiniz.

Ispanaklı Smoothie

1 ince dilim ananas

Yarım orta boy yeşil elma

1 avuç çiğ ıspanak

1 küçük boy muzun yarısı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı süt

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.

Turplu Smoothie

1 orta boy portakal

1 küçük boy salatalık

1 küçük boy havuç

1 adet turp

1 adet kereviz

Tüm malzemeleri posası ile birlikte sıkan katı meyve sıkacağından geçirip tüketebilirsiniz.

Greyfurt ve Kivili Smoothie

1 orta boy kivi (olgunlaşmış olursa daha tatlı olur)

1 yarım orta boy greyfurt

Yarım limon suyu

1 çay kaşığının ucu kadar kök zencefil

1 bardak kefir veya 3 kaşık yoğurt

İsteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı bal

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.