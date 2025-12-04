Prefabrik Ev Taşıyan TIR Trafiği Kilitledi

Adana'da Adana- Karaisalı kara yolunda eskort eşliğinde prefabrik ev taşıyan tır, daralan yolda trafik akışını aksattı.
Düşük hızda ilerleyen tırın daralttığı yolda zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler tepki gösterdi.
Konvoyun arkasında kalan bir sürücü, "Trafik alt üst olmuş durumda. Yol zaten dar, kurallar hiçe sayılıyor. Mecbur muyuz böyle beklemeye? Bizim de işimiz gücümüz var. Yol tamamen kapanmış durumda" dedi.
