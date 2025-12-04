Prefabrik Ev Taşıyan TIR Trafiği Kilitledi - Son Dakika
Prefabrik Ev Taşıyan TIR Trafiği Kilitledi

Prefabrik Ev Taşıyan TIR Trafiği Kilitledi
04.12.2025 13:59
Adana-Karaisalı yolunda prefabrik ev taşıyan TIR, dar yolda trafik aksamasına neden oldu.

Adana'da Adana- Karaisalı kara yolunda eskort eşliğinde prefabrik ev taşıyan tır, daralan yolda trafik akışını aksattı.

Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Düşük hızda ilerleyen tırın daralttığı yolda zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler tepki gösterdi.

Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

"MECBUR MUYUZ BEKLEMEYE?"

Konvoyun arkasında kalan bir sürücü, "Trafik alt üst olmuş durumda. Yol zaten dar, kurallar hiçe sayılıyor. Mecbur muyuz böyle beklemeye? Bizim de işimiz gücümüz var. Yol tamamen kapanmış durumda" dedi.

Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti
Kaynak: DHA

Prefabrik Ev Taşıyan TIR Trafiği Kilitledi

