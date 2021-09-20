Prenses Beatrice ile eşi Edoardo Mapelli Mozzi'den beklenen bebek haberi geldi

RESMİ DUYURU YAPILDI

Buckingham Sarayı tarafından yapılan resmi duyuruda bebeğin 18 Eylül 2021'de saatler 23: 42'yi gösterirsen Londra'daki Chelsea and Westminster Hastanesi'nde dünyaya geldiği belirtildi. Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere aileye yeni katılan kız bebeğin anneanne, babaanne ve dedelerinin de bilgilendirildiği ayrıntısı da açıklamada yer aldı.

DAMADIN ESKİ İLİŞKİSİNDEN BİR OĞLU VAR

Tüm ailenin bebeğin dünyaya geldiği hastanedeki sağlık personeline müteşekkir olduğu da vurgulanan açıklamada Mapelli Mozzi'nin eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Christopher Woolf'a da gönderme yapıldı. Minik bebeğin, en kısa zamanda ağabeyi ile tanışacağı da belirtildi.

KAPALI KAPILAR ARDINDA TÖREN

Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, geçen yıl haziran ayında sadece Kraliçe 2. Elizabeth ve o dönemde hayatta olan eşi Prens Philip'in katıldığı bir törenle evlenmişti. Çift, düğün törenini Covid 19 pandemisi yüzünden iki kez iptal etmek zorunda kalmıştı.

235 YIL SONRA BİR İLK

Kraliyet ailesinde 235 yıl sonra ilk kez görülen bu gizli evlilik ile ilgili görüntüler de basına servis edildi. Buckingam Sarayı'nın resmi Instagram hesabın The Royal Family'den, Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozları paylaşıldı.

KRALİÇE'NİN ELBİSESİ Benjamin Wheeler'ın objektifini poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu. O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.

BU TACI KRALİÇE KENDİ DÜĞÜNÜNDE TAKTI Beatrie'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.