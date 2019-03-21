Preslenmiş Varilden Ceset Çıktı
1 saat önce
Yozgat'ta preslenerek araziye atılan metal varil içerisinden ceset çıktı.
Yozgat
'ta preslenerek araziye atılan metal varil içerisinden ceset çıktı. Yozgat'ta kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta Kabaktepe mevkiinde şüpheli varil ihbarını değerlendiren Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube ekipleri, varil üzerine inceleme yaptı. Preslenmiş halde bulunan varilde kan izlerini tespit eden ekipler, savcının izniyle varilin açılması için itfaiye ve AFAD
ekiplerinden yardım istedi. Emniyet ekipleri, ilk belirlemelere göre kısmi olarak varil içerisinde erkek cesedi olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından varil, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Açılması ve cesedin kimlik tespitinin yapılması için varil, Yozgat Adli Tıp
Kurumuna götürüldü.
(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:36 Kaynak: İHA
Preslenmiş Varil İçerisinde Erkek Cesedi Bulundu
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