Son Dakika Haberleri: Preslenmiş Varilden Ceset Çıktı

Preslenmiş Varilden Ceset Çıktı

1 saat önce

Yozgat'ta preslenerek araziye atılan metal varil içerisinden ceset çıktı.

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Yozgat'ta preslenerek araziye atılan metal varil içerisinden ceset çıktı. Yozgat'ta kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta Kabaktepe mevkiinde şüpheli varil ihbarını değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, varil üzerine inceleme yaptı. Preslenmiş halde bulunan varilde kan izlerini tespit eden ekipler, savcının izniyle varilin açılması için itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Emniyet ekipleri, ilk belirlemelere göre kısmi olarak varil içerisinde erkek cesedi olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından varil, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Açılması ve cesedin kimlik tespitinin yapılması için varil, Yozgat Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:36 Kaynak: İHA

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