Pro-Am McLaren Trophy'nin sürprizi Artura! - Son Dakika
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Pro-Am McLaren Trophy'nin sürprizi Artura!

04.08.2022 12:56
Pro-Am McLaren Trophy'nin sürprizi Artura!

McLaren Automotive, Avrupa’nın en iyi yarış pistlerinden bazılarında sosyal bir ortamda Pro-Am sürücü eşleşmelerine meydan okumak ve bunları geliştirmek için tasarlanmış yeni bir yarış şampiyonası olan McLaren Trophy’yi duyurdu.

McLaren Automotive, Avrupa'nın en iyi yarış pistlerinden bazılarında sosyal bir ortamda Pro-Am sürücü eşleşmelerine meydan okumak ve bunları geliştirmek için tasarlanmış yeni bir yarış şampiyonası olan McLaren Trophy'yi duyurdu.

2023'te start alacak seride markanın güçlü modellerinin arasında özel tasarım bir Artura modeli de yer alacak.

McLaren Trophy'nin kalbinde yer alan Artura Trophy, Artura GT4'ü temel alırken, güç sınırlamalarına ve dengelerine tabi olmadığı için sıra dışı özelliklerle geliyor. Bu özgürlük, araca tur sürelerini GT3 makinelerine daha yakın bir seviyeye düşürmek için geliştirilmiş güç ve yere basma gücü seviyelerinin avantajını sağlıyor.

Pro-Am McLaren Trophy'nin sürprizi Artura!

Artura Trophy ayrıca, onu inanılmaz derecede sağlam ve güvenli kılan McLaren Karbon Hafif Mimarisi (MCLA) dahil olmak üzere, McLaren Artura yol otomobiliyle çok şey paylaşıyor. Artura Trophy, BoP düzenlemelerinden tam 585 PS'ye kadar kurtulan tamamen yeni 120 derecelik ikiz turbo V6 motorla birlikte, düz bir çizgide dikkat çekici şekilde hızlı. Tüm BoP ağırlığı da kaldırıldığında ve yüksek yere basma kuvveti içeren bir kanat içeren geliştirilmiş paketle, hem düşük hem de yüksek hızlı virajlarda çevik olan model, gelişmiş bir egzoz sistemiyle öne çıkıyor.

Artura Trophy, yol otomobilinden farklı olarak, motor yönetim yazılımını ayarlayarak ve aerodinamik paketi değiştirerek, araç sahiplerinin araçlarını GT4 spesifikasyonuna kolayca dönüştürebilmeleri için yalnızca yanma gücüyle çalışacak. Bu, yeni bir yarış aracı satın almaya gerek kalmadan GT4 yarış etkinliklerinde de yarışabilecekleri anlamına geliyor.

Pro-Am McLaren Trophy'nin sürprizi Artura!

Artura GT4'e olan benzerlik, aynı zamanda Artura Trophy'nin şaşırtıcı yeteneklerinin amatör sürücüler tarafından erişilebilir olduğu anlamına geliyor. Ayrıca ayarlanabilir Bosch motor yönetim sistemi, dahili radyatörler ve arka kanadı çıkarmaya gerek kalmadan kaldırılabilen bir arka bölüm ile servis kolaylığı için tasarlanmış.

Mevcut 570S Trophy modelleri de seriye uygun ve araçlar bağımsız ekipler tarafından çalıştırılacak. Bu araçların çoğu, önceki Pure McLaren GT Serisinin rakiplerine ait ve McLaren onları 570S Trophy araçlarının 2023'te sınıf galibiyetleri ve şampiyonluklar için yarışacağı bu yeni şampiyonada ağırlayacak. Bu model artık üretimde olmamasına rağmen, McLaren, model sahiplerini ve takımlarını yedek parçalar ve teknik yedekleme konularında desteklemeye devam edecek.

Pro-Am McLaren Trophy'nin sürprizi Artura!

Birinci sınıf padok deneyimi ve pistteki aksiyonun son derece rekabetçi olması beklenirken, McLaren Trophy sürücüleri, McLaren ailesine katılımlarını teşvik eden rahat ve sosyal bir padok ortamının keyfini çıkaracaklar. Buna, otel rezervasyonları ve transferler de dahil olmak üzere kusursuz bir deneyim sunmayı amaçlayan bir McLaren Concierge hizmeti de dahil.

Yarış hafta sonları, sürücülere önlerindeki iki yarışa hazırlanmak için en iyi fırsatı vermek için açılış gününde iki adet 60 dakikalık antrenman seansı ile başlayacak. Her yarış günü, 15 dakikalık ön eleme seansı, 15 dakikalık sıralama turları ve ardından sürücü değişiklikleri için zorunlu pit stoplu 50 dakikalık yarış ile aynı formatı takip edecek. Pro-Am eşleşmeleri için, Am sürücüsü aracı kalifiye etmeli ve yarışları başlatarak onları aksiyonun merkezine yerleştirmeli.

Pro-Am McLaren Trophy'nin sürprizi Artura!

Hem Artura Trophy hem de 570S Trophy otomobilleri, hem Formula 1 hem de GT yarışlarındaki kapsamlı deneyimini kullanarak lastik ortağı Pirelli tarafından sağlanan yüksek performanslı lastiklerden faydalanacak.

McLaren Trophy sezonunda Paul Ricard, Hockenheim ve Barcelona dahil olmak üzere ikonik Grand Prix pistlerinde beş yarış yer alacak ve ünlü Spa 24 Saat yarışının bir turu da bu seride geçilecek.

Pro-Am McLaren Trophy'nin sürprizi Artura!

Pro-Am McLaren Trophy'nin sürprizi Artura!

Pro-Am McLaren Trophy'nin sürprizi Artura!

Pro-Am McLaren Trophy'nin sürprizi Artura!

Pro-Am McLaren Trophy'nin sürprizi Artura!

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YORUMLAR
500
ARAÇTA 6 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ ARAÇTA 6 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ Tek taraflı kazada 4 yaralı Tek taraflı kazada 4 yaralı Sigara izmariti yangın çıkardı Sigara izmariti yangın çıkardı
Kaynak: Carmedya.com

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Son Dakika Otomobil Pro-Am McLaren Trophy'nin sürprizi Artura! - Son Dakika

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