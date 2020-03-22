Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz - Son Dakika

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz

18 dakika önce

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüse ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki bir haftanın Türkiye için son derece kritik olduğunun altını çizen Ceyhan, "Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz, System.String[]

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kanal 7 ekranlarında Başkent Kulusi programına konuk oldu. Ceyhan koronavirüsün tedavisinden, iyileşme sürecine ve Türkiye'deki tahmini vaka sayısına kadar birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ceyhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Çin insanlara dedi ki, "evlerinizden çıkmayın". Hafif derecede virüs kapanları evlerine kapadı ve kapıları mühürleri. Sokağa kaçanları hapislere attılar. Evde kapalı olanlara yemekleri pencerelerden verdiler. Demokratik bir ülkede bunlar zor tabi, ciddi baskı uyguladılar.

"GÜNEY KORE TELEFONLARA ÇİP TAKTI"

Güney Kore çok fazla test yaptı. Orada salgın birden başladı bir ayinden dolayı. Küçük bir bölgeyi kapatıp herkese test yaptılar. İnsanları evlerine kapattılar. Güney kore pozitif buldukları insanların telefonlarına çip koydu ve diğer insanlar bunu izlediler.

"BU HAFTA ÇOK KRİTİK"

İran ve Çin'e baktığımızda daha yavaş bir artış ama Avrupa ve ABD'ye göre hızlı bir artış söz konusu. Yayılma kontrolden çıktı diye bir şey şuan söyleyemeyiz. Çok kritik bir dönemdeyiz. Şu bir hafta en kritik dönem. Bu haftada kontrolleri hızlı bir şekilde yapmazsak kontrol etmesi çok zor bir döneme girebiliriz.

"VAKALAR TÜM İLLERE YAYILDIYSA KONTROLÜ ZOR OLABİLİR"

Eğer vakalar sadece bir kaç ildeyse kolay ama bütün illere yayıldıysa daha zor olacaktır kontrol.İllerin açıklanmasında böyle bir yarar olabilir. İllerin açıklanmamasının mantıklı gerekçeleri var tabi, devletimiz bu konularda önlem alıyordur. Vakalar sadece belli illerdeyse karantina uygulanıp, giriş çıkışlar durdurulabilir. Biz İtalya'dan daha büyük bir ülkeyiz, kontrol etmemiz çok zor olur. Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?

Virüsün yayılımını önlemenin tek yolu herkesin eve kapanmasıdır. 65 yaş üstüne getirilen sınırlama ölümlerin önüne geçmek için atılan bir adım. Ülkeler için sokağa çıkma yasağı kararı vermek kolay değildir. Bakın hepsi başta öneride bulundu hepsi sonra mecburen getirmek zorunda kaldı. Böyle giderse bizde aynı kararı vermek zorunda kalabiliriz.

ÜNLÜLERİN PAYLAŞTIĞI KORONAVİRÜS İLACI

Vatandaşlarımızın ekstra ürün almasına gerek yok. Her gün bir kaşık yoğurt yesinler, günlük bir adet mandalina c vitamini ihtiyacını karşılar. Koronavirüsle ilgili bir takım ünlülerin paylaştığı ilaçlara insanlarımız itibar etmesin. Bu düşünülecek en kötü para kazanma yolu. Bu suistimale açık bir şeydir.

"KULAKTAN DOLMA İLAÇLAR KULLANILMAMALI"

Şu anda bu kadar vakada binlerce şey deneniyor. Ama etki olan bir şey olmadı. Başka virüslerde denenen ilaçlar deneniyor şu anda. Kulaktan dolma her ilaç kullanılmamalı. Bu virüsün henüz koruyucu bir ilacı yok. Hekim önerisi olmadan alınan ilaçlar kötü sonuçlara yol açabilir.

İYİLEŞME SÜRESİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Akciğer hastalığı varsa ve hastaneye yatmışsa bu bir kaç haftayı buluyor.Eğer akciğere inmezse virüs ortalama 1 hafta sonra azalma başlıyor ve sonra düzeliyor. Virüs akciğere inerse göğüs ağrısı, ishal görülüyor, nefes darlığı başlıyor. Çoğunda 8 günde bulaşıcılık sona eriyor. Garanti olsun diye 14 güne kadar bekletiliyor.

"HERKESİN EVİNDE BİR KAÇ TANE MASKE OLMALI"

Herkesin evinde bir kaç tane maske olmalı. Bir kişi belirtileri gösterdiği andan itibaren maskesini takacak. Mümkünse toplu taşımayı kullanmadan en yakın sağlık merkezine gidecek.

"TÜRKİYE'DE ORTALAMA VAKA SAYISI NE KADAR?"

Çok yaygın sayıda test yapıyorsanız, vaka kaçırma ihtimaliniz düşükse bile her bir tespit edilen hastayı 5 kişi ile çarpın deniliyor. Şu anki durumumuzda biz her hastayı 10 kişi ile çarpmak durumundayız. 9700 kişi var diye düşünebiliriz şuan.

PİŞMEMİŞ HAZIR GIDALARA DİKKAT!

Bu dönemde önerilen herkesin yemeğini evinde yapması. Çok zor durumlarda sipariş vermek gerekirse pişmemiş şeyler söylememek gerek.Gıda temizliğine dikkat edeceğiz. Yemeği yemekle virüs bulaşmaz. Yemek paketlenirken virüs bulaşır. Paketi açtıktan sonra ellerimizi yıkayacağız.

"AYAKKABI VE KIYAFETLERİNİZİ AYRI TUTUN"

Ellerimizin temizliğine azami özen göstereceğiz. Virüs havalanmaz uçmaz. Virüsün bir yere bulaşması için yine bir el gerekir.Ayakkabı ve elbiselerinizi ayrı bir yere koyun. Elbiselerinizi akşamdan astığınızda sabaha kullanabilirsiniz.

Mehmet Ceyhan, Koronavirüs, Türkiye, Ceyhan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:07 

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