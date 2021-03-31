TEKİRDAĞ Prof. Dr. Ertuğrul İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar - Son Dakika

TEKİRDAĞ Prof. Dr. Ertuğrul İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar

31.03.2021 10:59

Prof. Dr. Ertuğrul İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkarENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yurt genelinde İngiltere varyantının hakim olduğunu belirterek, Ramazan ayına 30 bin civarı günlük olgu sayısıyla giriyoruz.

Prof. Dr. Ertuğrul İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yurt genelinde İngiltere varyantının hakim olduğunu belirterek, Ramazan ayına 30 bin civarı günlük olgu sayısıyla giriyoruz. Bu bizim için çok büyük risk. Buna bir de İngiltere varyantının yaygın olmasını eklersek, bir an önce bazı önlemler acil olarak alınmalı. Aksi takdirde olgu sayılarımızın 50 binlere çıkması ve can kayıplarımızın artması kaçınılmaz olacak dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoli Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında Türkiye genelinde İngiltere varyantının hakim olduğunu söyledi. Mutast virüsün 0-9 yaş grubuna daha fazla bulaştığına yönelik bilimsel veri olmadığını belirten Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Böyle bir söylem var ama özellikle İngiltere varyantı tüm yaşlardaki insanlara çok daha çabuk ve kolay bulaşıyor. Bazen sosyal mesafeyi ayarlamaksızın, bazen maskesiz yakın olabildiğinden İngiltere mutasyonunun çocuklar arasında dolaşımı daha sık olabiliyor. Şu anda ülkemizde İngiltere mutasyonu, İngiltere varyantı hakim konuma geçmiş durumda. Bu nedenle tüm yaş grupları için bu riski söyleyebiliriz. Hastalığın ağır geçirilmesi konusunda ise henüz elimizde yeterli veri olmadığını söyleyebilirim şeklinde konuştu.

'30 BİN GÜNLÜK OLGU SAYISINA GİRİYORUZ'

Vaka sayılarının günlük 30 bin civarına ulaştığını kaydeden Ertuğrul, Ramazan ayına 30 bin civarı günlük olgu sayısıyla giriyoruz. Bu bizim için çok büyük bir risk. Buna bir de İngiltere varyantının yaygın olmasını da eklersek, Ramazan'a kadar geçecek sürede bir an önce bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemler acil olarak alınmalı. Aksi takdirde olgu sayılarımızın 50 binlere çıkması ve can kayıplarımızın artması kaçınılmaz olacak. Bence bir an önce bazı önlemler alınmalı. Bunun içerisine ciddi karantina önlemleri de dahil edilebilmeli. Bizler hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak sağlık penceresinden baktığımızda son dönemde hasta yükümüzün arttığını, hastanede yatan hasta sayımızın ve yoğun bakımda yatan hasta sayımızın arttığını söylemem gerekiyor. Bu şekilde Ramazan'a girmemiz durumunda, Ramazan ayı bizim için çok da hayırlı olmayabilir diye konuştu.

'RİSKİ AZALTMAK İÇİN SINIRLANDIRMAK GEREKİR'

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, vaka sayılarının düşmesi için hasta yükünün yoğun olduğu illerden geçişlerin sınırlandırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, Öncelikle tam bir kapanmaya gitmekten başlanabilmeli. Hasta yükünün yoğun olduğu illerden geçişlerin de sınırlandırılması önlem olarak düşünülebilir. Ayrıca açık olacak yerlerde, işyerlerinde de rutin testlerin, haftalık testlerin yapılabilmesi, şu anda 220 bin civarında olan test sayısının mutlaka 500 binlere, 600 binlere çıkartılması gerekiyor. Tüm bunları topyekun düşünmemiz gerekiyor. Bu tam kapanmayla beraber mümkünse çok hızlı bir biçimde, özellikle risk grubu dediğimiz grubun aşılanmasının tamamlanması gerekiyor şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ Prof. Dr. Ertuğrul İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar
TEKİRDAĞ Prof. Dr. Ertuğrul İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar
TEKİRDAĞ Prof. Dr. Ertuğrul İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar
TEKİRDAĞ Prof. Dr. Ertuğrul İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar
TEKİRDAĞ Prof. Dr. Ertuğrul İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar
TEKİRDAĞ Prof. Dr. Ertuğrul İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar
TEKİRDAĞ Prof. Dr. Ertuğrul İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar
TEKİRDAĞ Prof. Dr. Ertuğrul İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar
TEKİRDAĞ Prof. Dr. Ertuğrul İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar
TEKİRDAĞ Prof. Dr. Ertuğrul İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar

Bülent Ertuğrul, Mikrobiyoloji, Ramazan, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ Prof. Dr. Ertuğrul İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar - Son Dakika


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