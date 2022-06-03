Prof. Dr. Kireçci "Doğu Avrupa ve Kafkaslarda Güç Mücadelesi ve Türkiye" konferansında konuştu - Son Dakika
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Prof. Dr. Kireçci "Doğu Avrupa ve Kafkaslarda Güç Mücadelesi ve Türkiye" konferansında konuştu

03.06.2022 20:34
Prof. Dr. Kireçci "Doğu Avrupa ve Kafkaslarda Güç Mücadelesi ve Türkiye" konferansında konuştu

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Ukrayna-Rusya savaşının sebebinin dünya siyasetinde üstünlük mücadelesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Ukrayna- Rusya savaşının sebebinin dünya siyasetinde üstünlük mücadelesi olduğunu söyledi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kireçci, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Tarih ve Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen "Doğu Avrupa ve Kafkaslarda Güç Mücadelesi ve Türkiye" konulu konferansta konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üçüncü ayını tamamladığını hatırlatan Kireçci, "Ana konumuz, bu durumun Türkiye'nin parçası olduğu coğrafyaya ve Türkiye'ye etkilerinin neler olacağıdır. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başlayana kadar, bazıları bu çağda savaşın mümkün olamayacağını ileri sürüyordu." dedi.

Kendisinin de içinde bulunduğu çok az bir grubun savaşın olacağını, Putin'in bu konuda kararlı olduğunu daha önce söylediklerini ifade eden Kireçci, şöyle konuştu:

"Son beş yüz yıldan beri Avrupalıların kurduğu bir sistematiğin içinde kurgulanmış bir dünyada yaşanıyor. Sömürgecilik sitemiyle birlikte başlayan doğuda ticari, askeri ve bilim gücünün batıya geçmesi üç yüz yıl kadar sürdü. Bu da sömürge imparatorluklarıyla başladı. Bugün dünya ticaretinin yüzde 85'i denizde gerçekleşiyor. Batı bu sistemi kurduğunda buna bir meydan okuma gelmedi. En uzun dayanan Osmanlı İmparatorluğu idi, o da yıkıldıktan sonra Batı'nın kurduğu sistem her tarafa yayılmış oldu. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa da dahil olmak üzere bir çok yer onların kontrolü altına girmiş oldu. Bugün yaşanan Ukrayna-Rusya savaşının asıl ve en önemli sebebi dünya siyasetinde üstünlük mücadelesidir."

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Kaynak: AA

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Kireçci 'Doğu Avrupa ve Kafkaslarda Güç Mücadelesi ve Türkiye' konferansında konuştu - Son Dakika

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