Prof. Dr. Kurnaz'dan hava sıcaklığı artışı uyarısı - Son Dakika
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Prof. Dr. Kurnaz'dan hava sıcaklığı artışı uyarısı

6 saat önce

BOĞAZİÇİ Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "1800'lerden bu yana hava sıcaklığı 1,2 derece arttı.

Prof. Dr. Kurnaz'dan hava sıcaklığı artışı uyarısı, System.String[]

BOĞAZİÇİ Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "1800'lerden bu yana hava sıcaklığı 1,2 derece arttı. Önlem alınmazsa artmaya da devam edecek. Bu da kuraklığa, sulama alanlarının azalmasına dolayısıyla tarımın azalmasına, sağlık sorunlarına ve daha pek çok felakete yol açacak" dedi.

İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in 'Sıfır Gelecek' başlığı ile başlattığı iklim grevi tüm dünyaya etki ederken, Türk Eğitim Derneği'ne (TED) bağlı 40 okul en kapsamlı grevde öncülük etti. TED'in düşünce kuruluşu TEDMEM, kürsü etkinliği kapsamında Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz'ı TED Ankara Koleji'nde düzenlenen konferansta ağırladı. Programda TED Genel Müdürü Sevinç Atabay, TEDMEM Direktörü Prof. Dr. Emin Karip ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

'DAHA PEK ÇOK FELAKETE YOL AÇACAK'

İklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kurnaz, 'küresel ısınma' ifadesi yerine 'küresel iklim değişikliği' ifadesinin daha doğru olduğunu savundu. Prof. Dr. Kurnaz, "İklim değişikliği normalden çok sıcak ya da normalden çok soğuk olması ile karşımıza çıkabiliyor. Dünyanın çoğu ısınmasına rağmen, soğuyan yerler de bulunmaktadır. 1880 yılından bu yana her ayın ortalama sıcaklığı incelendiğinde, en sıcak senenin 2016, ikincisi ise 2019 yılıdır. 1800'lerden bu yana hava sıcaklığı 1,2 derece arttı. Önlem alınmazsa artmaya da devam edecek. Bu da kuraklığa, sulama alanlarının azalmasına dolayısıyla tarımın azalmasına, sağlık sorunlarına ve daha pek çok felakete yol açacak" dedi.

'ENERJİ, RÜZGAR VE GÜNEŞTEN SAĞLANMALIDIR'

Prof. Dr. Kurnaz, Türkiye'de enerji üretiminde önceliğin rüzgar ve güneş enerjilerine verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Güneş enerjisi kaynağı, Türkiye'nin yarısı olmasına rağmen, Almanya'nın enerjisinin yaklaşık yarısını (yüzde 43) güneş enerjisinden sağlıyor. Türkiye için bu oranı yüzde 7 olarak açıkladı. Karbon ayak izi azaltmalı ve tatlı su kaynakları korunmalıdır. Enerji, rüzgar ve güneşten sağlanmalıdır" diye konuştu.


Boğazici Üniversitesi, Türk Eğitim Derneği, Levent Kurnaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:18 Kaynak: DHA
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