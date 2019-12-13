Prof. Dr. Levent Eraslan'dan

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, katıldığı kitap fuarında Eskişehirli kitapseverlerle buluştu. Prof. Dr. Eraslan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Dijital Yayınların Güvenirliği" konulu söyleşiye çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.



Prof. Dr. Eraslan: Açıköğretim sisteminin dijital kaynakları çok geniş



Dijital yayıncılık alanındaki gelişmelerin avantaj ve dezavantajları yönünden değerlendirildiği söyleşide, insanların artık kitap, film, müzik gibi pek çok içeriğe dijital ortamlardan ulaştığını dile getiren Prof. Dr. Levent Eraslan, Türkiye'de de dijital yayınlardan elde edilen gelirin giderek arttığına vurgu yaptı. Teknolojiyle birlikte kültürün ve insan tercihlerinin de değiştiğini ifade eden Eraslan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde dijital kaynaklarının çok geniş olduğunu ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın dijital yayınlar ve dijital eğitime büyük önem verdiğini ifade etti.



Dijital yayınların güvenilirliği hakkında konuşan Eraslan, konuşmasında şunları söyledi:



"Teknoloji bize e-kütüphaneleri, e-kitapları ve daha birçok dijital yayını getirdi. Ben üniversitedeyken fotokopi alabilmek için çok ciddi paralar harcanırdı. Şimdi ise küçük bir hafıza kartına milyonlarca dosya sığabiliyor. Aynı zamanda dijital ortamda yer alan bu dosyaların çok büyük avantajları da var. Araştırılabilirlik özelliği, fiziksel tahribata uğramadığı için kalıcılık özelliği, kolay paylaşım, güncellenebilir ve çok kez kullanılabilir içerik gibi faydalarının yanı sıra özellikle dezavantajlı kişiler için de sesli kitaplar gibi pek çok seçenek bulunabilir. Tüm bunların yanı sıra dijital yayınlar, yazar açısından da geri bildirim alma, yayınlama, basım aşamalarının daha kolay ve ucuz olması gibi avantajlar taşıyor. Kütüphaneciler için de dağıtımı kolay, çalınma veya dağılma gibi riskler taşımıyor. En önemlisi de dijital yayınlar, çevre dostu olma özelliği taşıyor."



"Bilgilerin doğruluğu, gerçekliği ve güncelliği büyük önem taşıyor"



Dijital yayınların faydalarının yanı sıra birtakım sınırlılıkları da olduğunu belirten Eraslan, "Dijital yayınların düşük çözünürlük, formatlar arası uyumsuzluk, dayanıklılık ve telif hakları gibi dezavantajları da bulunuyor. Örneğin, dünyada telif haklarına en az saygı duyulan ülke bizim ülkemiz. Lisans hakları ve dijital hak yönetimi kavramlarının önemsenmesi gerekiyor. Aynı zamanda, dijital ortamlarda yayınlanan bilgi ve belgelerin güvenilirliği de büyük önem taşıyor. İnternet ortamına yüklenen bir dosyaya; doğruluğu, güncelliği ve gerçekliği teyit edilmeden güvenilmemelidir" ifadelerini kullandı.



Katılımcıların sorularının yanıtlandığı etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR