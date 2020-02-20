Prof. Dr. Mehmet Haberal'a "İspanya Sivil Liyakat Nişanı" verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mehmet Haberal'a 'İspanya Sivil Liyakat Nişanı' verildi - Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Haberal'a "İspanya Sivil Liyakat Nişanı" verildi

7 saat önce

Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'a "İspanya Sivil Liyakat Nişanı" takdim edildi.

Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'a "İspanya Sivil Liyakat Nişanı" takdim edildi.

Haberal'a, Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda Kral VI. Felipe adına, tıp ve eğitim alanlarındaki mesleki kariyerinden dolayı "İspanya Sivil Liyakat Nişanı" verildi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Eduardo Ibanez Lopez Doriga, bu nişan ile Haberal'in gerek tıp gerek eğitim alanındaki mesleki kariyerine duydukları takdiri göstermek istediklerini söyledi.

Ülkesinin organ nakli alanında dünya lideri olduğunu kaydeden Lopez Doriga, Haberal'ın, ekibiyle üç binden fazla böbrek ve altı yüzden fazla karaciğer nakli gerçekleştirdiğini ifade etti.

Lopez Doriga "Ülkem İspanya, bu nişan ile Prof. Dr. Haberal'ın müstesna bilim ve tıp kariyerine ve onun vasıtasıyla Türkiye'nin dünyada bilim ve tıp alanlarındaki saygınlığına katkıda bulunan birçok diğer bilim insanına duyduğu takdiri göstermek istemektedir." dedi.

Prof. Haberal ise Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andığını belirterek, İspanya Kralı'nın sunduğu bu ödülün Türk milletinin eseri olduğunu söyledi.

Kendisinin sadece bir vatandaşlık görevini yerine getirdiğini vurgulayan Haberal, "Bu ülke artık bilim ihraç ediyor ve dünyayı artık rahatlıkla Türkiye'ye getirebiliyoruz. Her zaman ülkemle gurur duyuyorum. Bu madalya bana değil sizlere verildi. Çok daha fazla çalışmak durumundayız. Hepinizle, ülkemle gurur duyuyorum." dedi.

Törende, nişanın takdiminin ardından kokteyl verildi.

Prof. Dr. Mehmet Haberal'a İspanya Sivil Liyakat Nişanı verildi

Başkent Üniversitesi, İhsan Doğramacı, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevillalı futbolcu Carriço, Wuhan Zall'a transfer oldu
Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 04:27:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Mehmet Haberal'a "İspanya Sivil Liyakat Nişanı" verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]