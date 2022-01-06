Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi'den korkutan açıklama: İzmir beşinci pikini yaşıyor - Son Dakika

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, koronavirüs salgınında yükselen vaka sayılarına dikkati çekti.

GEÇEN YILA GÖRE VAKA SAYISI 10 KAT ARTTI

Geçen yıla göre vaka sayılarının 10 kat arttığını belirten Prof. Dr. Sipahi, " İzmir'e baktığımızda şu anda beşinci pikini yaşadığını görüyoruz. Uzun süredir stabil seyreden durum şimdi yukarıya doğru seyretmeye başladı. Yılbaşı dolayısıyla böyle bir manzara bekliyorduk. Beş pik arasındaki en yüksek rakamlarımızın tekrarını yaşıyoruz. Bu dönemde ilk kapanmaların yaşandığı Mart 2020 dönemindeki vakaların 10 katını görüyoruz. En yüksek rakamların tekrarını yakaladık" sözlerine yer verdi.

Omicron vakalarının tüm dünyada ve Türkiye'de giderek arttığını dile getiren Prof. Dr. Sipahi, "Omicron giriş yaptığı bütün ülkelerde giderek dominant varyant haline geliyor. Covid-19 vakaları Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı'na gönderiliyor. Bunların Omicron olup olmadığı araştırılıyor. Şu anda Omicron vakaları ortalama yüzde 40 civarında seyrediyor. Zaman içerisinde artması bekleniyor. Omicron ile ilgili daha fazla söz sahibi olabilmek için aşı olanların ne kadarının yakalandığı, hastalığı nasıl atlattığıyla ilgili daha fazla istatiksel veriye sahip olmamız gerekiyor" dedi.

"BÜTÜN DÜNYA YILBAŞI GOLÜ YEDİ"

Yılbaşı dolayısıyla pandeminin olumsuz etkilendiğini belirten Prof. Dr. Sipahi, "Bütün dünya bir yılbaşı golü yedi. Öğretmen arkadaşlarımız okullardaki pozitiflerin sayısının arttığından bahsediyor. Bizim hastanemiz ve yükseköğretim kurumlarından da böyle veriler geliyor. Eğitim merkezlerindeki öğrencilerin dikkat etmesi gerekiyor. 'Aşılıyım ben' rahatlığından uzak durmak gerekiyor. Kapalı alanda mesafe kuralının önemi muhtemelen artacak. Pek çok Avrupa ülkesi kapanma aşamasına geldi. 12 yaş altı aşı olmadığı için bulaşma ve bulaştırma olasılığı olan bir grup. Özellikle küçük çocukların olduğu ortamlarda ailelerin dikkatli olması gerekiyor" dedi.