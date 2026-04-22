Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı
Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı

22.04.2026 10:35
Mısır’daki El-Ezher Üniversitesi’nde mezuniyet töreni sırasında bir profesörün türbanlı öğrencilerin önünde sergilediği uygunsuz dans hareketleri tartışma yarattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler büyürken, üniversite yönetimi olayla ilgili inceleme başlattı.

Mısır’daki El-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanan bir olay, hem ülkede hem de uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. Bir profesörün, türbanlı öğrencilerin bulunduğu törende sergilediği davranış sosyal medyada gündem oldu.

TÖRENDEKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerde, mezuniyet töreni sırasında profesörün öğrencilerin önünde uygunsuz kabul edilen dans hareketleri yaptığı görülüyor. Özellikle muhafazakar yapısıyla bilinen bir kurumda yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Dış basında yer alan haberlere göre, görüntülerin yayılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim davranışı saygısızlık olarak nitelendirirken, bazı kullanıcılar ise olayı bireysel bir davranış olarak değerlendirdi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından üniversite yönetiminin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. El-Ezher gibi dini eğitim geleneğiyle öne çıkan bir kurumda yaşanan bu durumun, akademik etik ve kurum kültürü açısından değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

KÜLTÜREL HASSASİYET TARTIŞMASI

Uzmanlar, olayın yalnızca bir bireysel davranış olarak değil, aynı zamanda kültürel hassasiyetler ve akademik ortamda sınırlar açısından da ele alınması gerektiğini belirtiyor.

Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
El Salvador’da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Türkiye’nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Galatasaray bombayı patlatıyor İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif Galatasaray bombayı patlatıyor! İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif
KCEX Türkçe dil desteğini sürdürüyor, fenomenlerle çalışmaya devam ediyor KCEX Türkçe dil desteğini sürdürüyor, fenomenlerle çalışmaya devam ediyor
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
10:03
Öcalan’dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
09:41
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye muhalefetten destek yok
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok
09:20
Eski vali Tuncay Sonel’e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi
Eski vali Tuncay Sonel'e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi
09:06
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
08:55
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
08:04
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
07:45
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
07:31
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
06:48
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
