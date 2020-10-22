Prosinecki: "Bir galibiyet aldık diye durmayacağız" - Son Dakika

Prosinecki: "Bir galibiyet aldık diye durmayacağız"

22.10.2020 17:53
Prosinecki:

Süper Lig'de 6. hafta Beşiktaş'ı konuk edecek olan Denizlispor'da Teknik Direktör Robert Prosinecki, "Geleneği olan büyük bir takım geliyor.

Süper Lig'de 6. hafta Beşiktaş'ı konuk edecek olan Denizlispor'da Teknik Direktör Robert Prosinecki, "Geleneği olan büyük bir takım geliyor. Biz tabii ki de kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Bunun için gereken ne varsa çalışıyoruz" dedi.

Denizlispor Süper Lig'in 6. haftasında Atatürk Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. 26 Ekim Pazartesi günü 20.00'da başlayacak olan müsabakayı ise Alper Ulusoy yönetecek. Maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da deneyimli hoca maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gençlerbirliği galibiyeti ve bu sezon ilk 3 puanın alındığı ilk maçı değerlendiren Prosinecki, "Çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Ankara'da galibiyetle dönmek kolay bir iş değil. Bizim yaptığımız gibi mücadele vererek rakibe kendi oyunumuzu kabul ettirerek kazanmak bizim için çok iyi oldu. Çünkü çalıştığımız her şeyi yansıtabildik. Moral olarak çıkış yapmamız için gereken bir maçtı. Galibiyet almak Ankara'da inanılmaz sevindirici hepimiz için. Zaten bunun üzerinden de çalışmalara devam etmek istiyoruz. Kolay bir deplasman değildi ve 3 puanla döndük" dedi.

"Onlar için ve bizim içinde kolay bir maç olacağını zannetmiyorum"

Beşiktaş maçına ilişkin sorulan soruları cevaplayan Hırvat hoca, "Pazartesi günü bir tane daha maçımız var ve Beşiktaş maçın hazırlanıyoruz. O maçta da geleneği olan büyük bir takım geliyor. Biz tabii ki de kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Bunun için gereken ne varsa çalışıyoruz. Onlar için ve bizim içinde kolay bir maç olacağını zannetmiyorum. Çok güzel bir karşılaşma seyrettireceğimizi düşünüyorum. Biz ne gerekiyorsa hazırlıklarımızı yapacağız" diye konuştu.

"Takım her geçen gün iyiye gidiyor"

Takımda halen adaptasyon süreci devam eden oyuncuların olduğunu belirten Robert Prosinceki, "Adaptasyon sürecinin herkese ihtiyacı vardı zaten. Halende süren bazı adaptasyonlar var. Yeni bir takım, yeni bir arkadaşalar ve neredeyse yeni kurulan bir kadro mühendisliğinden sonra bir kadromuz vardı. Gelen yabancılar ve Türk'ler yavaş yavaş adaptasyon sağladılar. Her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Fiziksel olarak istediğimiz noktalara gelmeye başladık ve bunu da saha yansıtmaya başlamıştık son maçtan itibaren. Büyük bir takıma karşı oynayacağımız zamanda biz bunu sürdürmek istiyoruz. Herkes bizden bir galibiyet aldık diye duracağız diye bir şey yok. Biz bunun üzerine gitmeye çalışacağız ve sahada mücadele eden, ısıran, kendi futbolunu rakibe kabul ettirmeye çalışan bir Denizlispor izlettirmek istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Prosinecki: Bir galibiyet aldık diye durmayacağız
Prosinecki: Bir galibiyet aldık diye durmayacağız
Prosinecki: Bir galibiyet aldık diye durmayacağız

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Beşiktaş, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Prosinecki: 'Bir galibiyet aldık diye durmayacağız' - Son Dakika Spor

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