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PSV Eindhoven farklı kazandı

50 dakika önce

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV Eindhoven, 20 yaşındaki Donyell Malen'in 5 gol attığı maçta Vitesse'yi 5-0 mağlup etti.

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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV Eindhoven, 20 yaşındaki Donyell Malen'in 5 gol attığı maçta Vitesse'yi 5-0 mağlup etti.

PSV, ligin 5. hafta mücadelesinde sahasında Vitesse'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip, 20 yaşındaki Donyell Malen'in 18, 36, 46, 83 ve 89. dakikalarda attığı gollerle rakibini 5-0 yendi.

Eindhoven, Hollanda, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:10 Kaynak: AA
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