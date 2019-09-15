PSV Eindhoven farklı kazandı
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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV Eindhoven, 20 yaşındaki Donyell Malen'in 5 gol attığı maçta Vitesse'yi 5-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:10 Kaynak: AA
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV Eindhoven, 20 yaşındaki Donyell Malen'in 5 gol attığı maçta Vitesse'yi 5-0 mağlup etti.
PSV, ligin 5. hafta mücadelesinde sahasında Vitesse'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip, 20 yaşındaki Donyell Malen'in 18, 36, 46, 83 ve 89. dakikalarda attığı gollerle rakibini 5-0 yendi.
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