Pülümür 22. Geleneksel Bal Festivali başladı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Belediye ile Kaymakamlık tarafından "Pülümür 22. Geleneksel Bal Festivali" düzenlendi.

İlçedeki Christian Ude Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Kaymakam Ömer Faruk Fidan, festivalin ilçenin kalkınması adına çok güzel bir adım olduğunu söyledi.

Fidan, ilçenin önemli bir tarihi geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bu noktada son dönemlerde güvenlikten dolayı nüfusumuz azaldı ama daha sonra nüfusumuzun tekrar arttığını düşünüyorum." dedi.

İlçeye dönüşlerin başlaması için üretimin olması gerektiğine işaret eden Fidan, "Üretmemiz gerekiyor ve üretim olduğu zaman bölge kalkınacak. Küçük yerleşim yerlerinde en önemli üretim faktörü de yöresel ürünlerdir. Pülümür balımız da sadece ilçenin değil belki de tüm dünyanın en kaliteli ballarından biridir." diye konuştu.

Fidan, bu tür yöresel ürünlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu tür ürünleri artırmamız lazım ve son 1 yılda tekrar canlanma adına önemli adımlar atıldı. Bal üreticileri bir araya geldi ve bal kooperatifi kuruldu. Bunların güzel adımlar olduğunu düşünüyorum. Bizim bütün kurumlarımızla bir araya gelerek hareket etmemiz gerekiyor."

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun da bal üretiminin yapılması için fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Arıcılık faaliyetinin ana geçim kaynağı olduğu fikri ile üreticilerimizin örgütlenme isteği olduğu görüldü ve 22 üyesiyle Pülümür Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu. Yaklaşık bir yıldır çok güzel çalışmalarda bulunmaktalar. Üreticileri eğitimler ile desteklenerek kaliteli bal üretimi yapılmasıyla ilgili markalaşarak doğru ürünü tüketiciye sunmayı hedeflemektedir."

Tosun, her canlının doğaya karşı sorumlu olduğunu dile getirerek, "Bu bilinç ile hareket ederek doğamıza sahip çıkmayı ve korumayı bir görev ve sorumluluk olarak görmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetlilere Pülümür balı ikram edildi.

Festivale CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival, akşam Erdal Erzincan, Selçuk Balcı ve yöresel sanatçıların katılacağı konserle sona erecek.