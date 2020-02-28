Putin, güvenlik konseyini acil topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin, güvenlik konseyini acil topladı - Son Dakika

Putin, güvenlik konseyini acil topladı

6 saat önce

İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerine yönelik saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile acil toplantıya başladı.

Putin, güvenlik konseyini acil topladı, System.String[]

İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerine yönelik saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile acil toplantıya başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin Türk askerine yönelik saldırısının ardından kritik bir toplantı gerçekleştiriyor. Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentin Matvienko, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Anton Viano, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov ve Yabancı İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Naryşkin katıldı.

Kremlin'e yakın kaynaklar Putin'in konsey üyelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen telefon görüşmesi hakkında bilgi aktaracağını, Astana ve Soçi görüşmelerinin değerlendirileceğini ve İdlib'de izlenecek yol konusunda görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti. Toplantının ardından kamuoyuna detaylar hakkında bilgi aktarılması bekleniyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Vladimir Putin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı
İdlib'de yaralanan askerden duygulandıran paylaşım: En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim İdlib'de Türk askerine yönelik provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e açık açık söyledi: Rejim unsurları meşru hedef konumundadır

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 23:10:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Putin, güvenlik konseyini acil topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]