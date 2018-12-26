Son Dakika Haberleri: Putin'in "Yenilmez" Avangard'ı Testten Geçti

Putin'in "Yenilmez" Avangard'ı Testten Geçti

1 saat önce

Rusya, hipersonik başlığa sahip "Avangard" kıtalararası hipersonik füzeyi başarılı şekilde test etti.

Putin'in
Rusya, hipersonik başlığa sahip "Avangard" kıtalararası hipersonik füzeyi başarılı şekilde test etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ulusal Savunma Yönetim Merkezine gerçekleştirdiği ziyarette Avangard'ın test edilmesi için füzenin ateşlenmesi emrini verdiği belirtildi.

Füzenin Orenburg'daki Dombarovskiy bölgesinden Kamçatka bölgesindeki Kura poligonuna fırlatıldığı ifade edilen açıklamada, belirlenen hedefin vurulduğu ve testin başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Putin, Ulusal Savunma Yönetim Merkezinde yaptığı konuşmada, füzenin yaratıcılarına, testi gerçekleştirenlere ve savunma bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Avangard sisteminin gelecek yıl hizmete gireceğini ve ayrı bir birlik oluşturulacağını belirten Putin, "Yeni Avangard sistemi şimdi ve gelecekteki hava savunma, füze savunma sistemleri için yenilmezdir. Bu büyük bir başarı ve zaferdir." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk olarak mart ayında "yenilmez" olarak açıkladığı silahlardan birisi olan Avangard füze sisteminin düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmayacağı ve hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği savunuluyor.

Hipersonik başlığa sahip Avangard kıtalararası füzenin ses hızının 20 katına çıkabildiği bildiriliyor. Üstün manevra kabiliyetine sahip olduğu belirtilen füzenin 9 kilometre yükseklikten uçabildiği ifade ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:08 Kaynak: AA

Kamçatka, Ulusal Savunma, Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Güncel
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