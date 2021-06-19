Putin, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Reisi'ye tebrik - Son Dakika

Putin, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Reisi'ye tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan İbrahim Reisi'yi tebrik etti. İran'da yapılan 13. cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan İbrahim Reis'e liderlerden tebrik mesajları gelmeye başladı. Reisi'yi ilk tebrik edenlerden biri Rusya lideri Vladimir Putin oldu. Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin Basın Ataşesi Maksim Suslov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Reisi'ye tebrik mesajı gönderdiğini duyurdu. Putin mesajında, iki ülke arasındaki ilişkilerin, ülkelerin çıkarları doğrultusunda uluslararası konulardaki etkileşimin daha da geliştirilmesi yönünde umutlarını dile getirdiğini ifade etti. İran'da dün yapılan seçimin ardından oyların yüzde 62'sini alan muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu. - MOSKOVA

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