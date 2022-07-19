Putin: "Suriye'de DEAŞ ve diğer aşırılıkçı grupların varlığına son vermeliyiz" - Son Dakika
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Putin: "Suriye'de DEAŞ ve diğer aşırılıkçı grupların varlığına son vermeliyiz"

19.07.2022 22:35
Putin: "Suriye'de DEAŞ ve diğer aşırılıkçı grupların varlığına son vermeliyiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de DEAŞ terör örgütü ve diğer aşırılıkçı grupların varlığına son verilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de DEAŞ terör örgütü ve diğer aşırılıkçı grupların varlığına son verilmesi gerektiğini söyledi.

Putin, Türkiye-Rusya- İran arasında başkent Tahran'da düzenlenen "Astana Formatında 7. Üçlü Zirve Toplantısı"nın açılışında konuştu.

Suriye'de durumun istikrara kavuşturulmasıyla ilgili birçok sorunun biriktiğini belirten Putin, "Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'de krizin kapsamlı çözümü ile ilgili çalışmaları verimlidir. Ülkelerimizin yardım ve destekleri sayesinde Suriye'de şiddetin seviyesi gözle görülür şekilde azaldı, barışçıl yaşam yeniden canlanıyor, ekonomi ve sosyal alan kademeli şekilde yeniden inşa ediliyor." ifadesini kullandı.

Putin, Suriye meselesi çözümüyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 kararı doğrultusunda başlatılan siyasi diplomatik sürecinin önemine işaret ederek, "Astana Formatı Üçlüsünün ileride de Suriye'deki durumun tamamıyla iyileştirilmesi, ülkede sağlam barışın ve Suriyeliler arasında anlaşmanın sağlanması yönündeki çalışmada kilit rol oynaması gerektiğini" vurguladı.

Rusya'nın, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasından yana olduğunu dile getiren Putin, şöyle devam etti:

"Suriyeliler arasında kapsayıcı siyasi diyaloğun teşvik edilmesi konusunda belirli adımlar üzerinde mutabık kalınmasını, yani Suriyelilerin dış müdahale olmaksızın kendi ülkesinin kaderini belirleyebileceği koşulların yaratılması yönünde yaptığımız anlaşmanın uygulamaya konulmasını yakın gelecekte öncelikli görüyoruz."

"Bir sonraki zirve Rusya'da gerçekleşecek"

Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de uluslararası terör örgütlerinin tamamıyla ortadan kaldırılması konusunda iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğinden emin olduğunu söyleyen Putin, "DEAŞ ve diğer aşırılıkçı grupların Suriye'deki varlığına kalıcı olarak son vermeliyiz." dedi.

Putin, Suriye rejiminin kontrolünde olmayan topraklardaki durumun endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Bu bölgede suç, aşırılıkçılık, ayrılıkçılık tehditlerinin olduğunu görüyoruz. Buna, geniş çapta araçlarını kullanan ABD liderliğinde Batılı ülkelerin yıkıcı çizgisi büyük ölçüde yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Astana Formatı kapsamında bu bölgelerde durumun istikrara kavuşturulması ve söz konusu bölgelerin Suriye rejimine kontrolüne yeniden verilmesi yönünde adımların atılması gerektiğini vurgulayan Putin, bir sonraki zirvenin Rusya'da gerçekleşeceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: 'Suriye'de DEAŞ ve diğer aşırılıkçı grupların varlığına son vermeliyiz' - Son Dakika

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