QNET'e, 2020 Asya-Pasifik Stevıe'den ödül - Son Dakika

QNET, 7. Asya-Pasifik Stevie Ödülleri'nde Bronz Stevie Ödülü'nün sahibi oldu. Manchester City Futbol Kulübü sponsorluğu kapsamında gerçekleştirdiği bir dizi yenilikçi topluluk katılımı projesiyle ödüle layık görülen şirket, sponsorluğu kapsamında geçen yıl, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden yetenekli ve dar gelirli 20 çocuğu, futbol kampı ve İngilizce koçluğu için iki hafta Manchester'a götürmüştü.



Faaliyetlerini, "Dünyaya değer katmak için kendini değiştir" mottosuyla sürdüren Asya'nın önde gelen doğrudan satış şirketi QNET, 7. Asya-Pasifik Stevie Ödülleri'nde 'Sponsorlukta İnovasyon' kategorisinde bronz ödül kazandı.



Kendisine Asya-Pasifik Stevie Ödülleri'nde Bronz Stevie Ödülü kazandıran sponsorluğuyla QNET, bir dizi yenilikçi topluluk katılımı projesiyle, 2014 yılından bu yana desteklediği Manchester City Futbol Kulübü sponsorluğunu etkinleştirmiş; halen devam eden sponsorluğunun bir parçası olarak ise Güney Doğu Asya'da küçük çocuklar için futbol antrenör kampı; müşterileri için Etihad Stadyumu'na teşvik gezileri düzenlemiş; okullarda futbol takımları oluşturmuştu. QNET'in yürüttüğü en etkili programlardan biri ise, 12 ülkedeki düşük gelirli ailelerden bir dizi yetenekli çocuğu futbol kampı ve İngilizce koçluğu için iki hafta Manchester'a götürmesi oldu. 2019 yılında söz konusu program için, aralarında Türkiye'nin de olduğu Endonezya, Gana, Mısır, Kamerun, Fildişi Sahili, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Tayland ve Singapur gibi ülkelerden 20 çocuk seçildi.



"Amacımız, iş yaptığımız topluluklarda olumlu bir etki oluşturmak"



Manchester City Futbol Kulübü ile devam eden sponsorluk ilişkisinden gurur duyduklarını söyleyen QNET CEO'su Malou Caluza, "Bu sponsorluk aracılığıyla amacımız, sadece markamızı global yapmak değil, aynı zamanda iş yaptığımız topluluklarda da olumlu bir etki oluşturmak. Bu sponsorluk tam da bunu yapmamıza izin verdi" dedi.



Manchester City Futbol Kulübü APAC Ortaklıklar Grup DirektörüStephan Cieplik ise, "QNET, Manchester City'nin en uzun soluklu ortaklarından biri ve onlarla olan ilişkimiz her geçen yıl daha da güçlendi. Bu ortaklık sayesinde QNET, hem taraftara hem de QNET'in küresel satış ağına yarar sağlayan ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan birçok heyecan verici etkinlik üretti. Bu çalışmanın bu ödülle karşılığını görmek harika" diye konuştu.



Asya-Pasifik bölgesinin 29 ülkesinde, işyerlerinde yenilikçiliği tanıyan tek iş ödül programı olan Asya-Pasifik StevieÖdülleri, dünyanın önde gelen iş ödülleri arasında kabul ediliyor. Bu yıl Asya-Pasifik bölgesinden 1000'den fazla adayın katıldığı ödül programındaşirketler, Ürün ve Hizmetlerde İnovasyonda Mükemmellik Ödülü, Yenilikçi Yönetim Ödülü ve Kurumsal Web Sitelerinde İnovasyonÖdülü gibi kategorilerde değerlendirildi. Ödül almaya hak kazanan şirketler, 22 Eylül tarihinde düzenlenecek sanal (çevrimiçi) ödül töreninde kutlanacak. - İSTANBUL