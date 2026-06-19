Qsup AI, e-ticaret işletmelerine yapay zeka destekli büyüme sağlıyor - Son Dakika
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Qsup AI, e-ticaret işletmelerine yapay zeka destekli büyüme sağlıyor

Qsup AI, e-ticaret işletmelerine yapay zeka destekli büyüme sağlıyor
19.06.2026 11:12
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E-ticaret işletmeleri için geliştirilen yapay zeka destekli Qsup AI, müşteri iletişimini kolaylaştırıyor. Sipariş takibi ve soruları hızlıca yanıtlayarak operasyonel süreçleri verimli hale getiriyor.

E-ticaret sektöründe müşteri beklentilerinin hızla değişmesi, işletmeleri daha hızlı ve etkili iletişim çözümleri geliştirmeye yönlendiriyor. Sipariş takibi, ürün bilgileri ve kargo süreçleriyle ilgili yoğun müşteri talepleri, birçok işletmenin operasyonel süreçlerinde önemli bir zaman kaybına neden oluyor.

Yazılım mühendisi Efe Çelik tarafından geliştirilen Qsup AI, e-ticaret işletmelerinin müşteri iletişimini yapay zeka desteğiyle yönetmelerine yardımcı olan yeni nesil bir platform olarak öne çıkıyor. Sistem, farklı iletişim kanallarından gelen talepleri tek bir merkezde toplayarak işletmelerin daha organize ve verimli çalışmasını hedefliyor.

YAPAY ZEKA İLE AKILLI MÜŞTERİ İLETİŞİMİ 

Qsup AI, işletmelerin ürün katalogları, sipariş kayıtları ve kargo sistemleriyle entegre çalışabiliyor. Böylece müşterilerin yönelttiği sorular yalnızca hazır cevaplarla değil, mevcut veriler analiz edilerek kişiselleştirilmiş şekilde yanıtlanabiliyor.

Platform, müşterilerin sipariş durumları, teslimat süreçleri ve ürün özellikleri hakkında bilgi almasını kolaylaştırırken, işletmelerin müşteri destek ekiplerinin üzerindeki iş yükünü de azaltıyor.

7/24 AKTİF DESTEK SUNUYOR 

Modern tüketiciler, günün her saatinde hızlı geri dönüş bekliyor. Qsup AI, mesai saatleri dışında da çalışarak müşterilere anlık yanıt verebiliyor. Yapay zeka destekli sistem, talepleri değerlendirirken gerekli durumlarda görüşmeleri canlı destek ekiplerine yönlendirebiliyor.

Bu yapı sayesinde işletmeler hem müşteri memnuniyetini artırabiliyor hem de operasyonel süreçlerini daha etkin yönetebiliyor.

Qsup AI, e-ticaret işletmelerine yapay zeka destekli büyüme sağlıyor

SATIŞ SÜREÇLERİNE KATKI SAĞLIYOR 

Qsup AI yalnızca müşteri sorularını yanıtlamakla sınırlı kalmıyor. Platform, kullanıcı davranışlarını analiz ederek müşterilere ihtiyaçlarına uygun ürün önerileri sunabiliyor. Böylece müşteri iletişimi aynı zamanda satış süreçlerine destek veren bir yapıya dönüşüyor.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için geliştirilen sistem, büyük markaların kullandığı ileri düzey müşteri deneyimi teknolojilerini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

WORLDEF İSTANBUL'DA İLGİ GÖRDÜ 

Qsup AI, sektörün önemli buluşmalarından biri olan WORLDEF İstanbul etkinliğinde de ziyaretçilere tanıtıldı. Fuarda gerçekleştirilen uygulamalı sunumlarda platformun müşteri iletişimi, sipariş yönetimi ve satış destek süreçlerinde sunduğu çözümler katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlik boyunca e-ticaret profesyonelleri, yapay zekanın müşteri deneyimi üzerindeki etkilerini yakından inceleme fırsatı buldu.

DİJİTAL TİCARETİN GELECEĞİNE ODAKLANIYOR 

Efe Çelik tarafından geliştirilen Qsup AI, işletmelerin büyüyen müşteri taleplerine daha hızlı cevap verebilmelerini sağlarken, yapay zeka destekli iletişim teknolojilerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Müşteri memnuniyetini artıran, operasyonel yükü azaltan ve satış süreçlerini destekleyen platform, Türkiye’deki e-ticaret ekosisteminde dijital dönüşüme katkı sunan yenilikçi çözümler arasında gösteriliyor.

Yapay Zeka, Yapay Zeka, Son Dakika

Son Dakika Yapay Zeka Qsup AI, e-ticaret işletmelerine yapay zeka destekli büyüme sağlıyor - Son Dakika

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